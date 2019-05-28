FLASH! - SUSSURRI E GRIDA DAL GRUPPO SENATO DEL MOVIMENTO 5 STELLE: LUIGINO DI MAIO VORREBBE DIMETTERSI...-
FLASH! - SUSSURRI E GRIDA DAL GRUPPO SENATO DEL MOVIMENTO 5 STELLE: LUIGINO DI MAIO VORREBBE DIMETTERSI...-
FELTRI DA GIUSSANO - “SALVINI È STATO MASSACRATO SU TUTTI I FRONTI (GIORNALI E TV, CHIESA E MAGISTRATURA, COMPRESO IL M5S) E COMUNQUE È DIVENTATO IL LEADER DEL PRIMO PARTITO NAZIONALE. PERCHÉ? IL MOTIVO È SEMPLICE. I SUOI PROGRAMMI INCONTRANO IL FAVORE DELLA GENTE NORMALE. CHE NON HA GRANDI PRETESE, ASPIRA SOLO A VIVERE SENZA TROPPI STRANIERI FRA I PIEDI, DESIDERA ESERCITARE LA LEGITTIMA DIFESA, ANDARE IN PENSIONE PRIMA DI MORIRE, NON PAGARE TASSE PESANTI’’
BELPIETRO REPLICA - ''CARO DAGO, PUOI RICORDARE A GAD LERNER CHE QUANDO GRAMSCI PARLAVA DI CLASSI SUBALTERNE IN ITALIA L’ANALFABETISMO OSCILLAVA FRA IL 20 E IL 30% E PER QUESTO L’AUTORE DEI QUADERNI INTRAVEDEVA NELL’ISTRUZIONE UNA FORMA DI RISCATTO? ORA, ANNO 2019, LERNER, PARLANDO DI CLASSI SUBALTERNE, HA DATO DEGLI ANALFABETI AL 35% DEGLI ITALIANI''
IN FUGA COL BOTTINO - ''FUCK OFF, BITCH! CHIAMPA È VECCHIO'', IL SOCIAL MEDIA MANAGER DEL CANDIDATO PD IN PIEMONTE SI SFOGA SU INSTAGRAM: ''IO AL CHIAMPA GLI VOGLIO BENE, MA VE L'AVEVO DETTO CHE I VECCHI NON CI STANNO PIÙ DENTRO''. IL VIDEO È STATO CANCELLATO, MA OVVIAMENTE È SU YOUTUBE
“IL PASSATO È GIÀ QUI E PURTROPPO CI HA GIÀ TRAVOLTO” – IL MARITO DI VIRGINIA RAGGI ANDREA SEVERINI ESCE DAL FREEZER PER UN COMMENTO SCONSOLATO SUI RISULTATI DELLE EUROPEE: “TORNO A CASA DAL SEGGIO INCREDULO. IL PD A ROMA SEMBREREBBE IL PRIMO PARTITO” – “HA SENSO ANCORA STARE IN QUESTO GOVERNO?” – MA DELLA FUGA DEGLI ELETTORI ROMANI DAL M5S, PIÙ CHE A DI MAIO, DOVREBBE CHIEDERE CONTO ALLA MOGLIE...
RIXI, RIXI, CHE MAMMA HA FATTO I GNOCCHI – DOPO IL TRIONFO ALLE EUROPEE I LEGHISTI FANNO I DURI. IL CAPOGRUPPO AL SENATO ROMEO BLINDA IL SOTTOSEGRETARIO: “STA AL SUO POSTO ANCHE IN CASO DI CONDANNA” E ARRIVA SUBITO LA REPLICA DI BUFFAGNI: “MI AUGURO CHE VENGA ASSOLTO, MA SE NON DOVESSE ACCADERE VOGLIO RICORDARE AI NOSTRI ALLEATI CHE C’È UN CONTRATTO DI GOVERNO DA RISPETTARE. SE VOGLIONO FARLO SALTARE LO DICANO…”