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“STIAMO SCHERZANDO COL FUOCO. SI RISCHIA UN SALTO NEL BUIO’’ - GENNARO ACQUAVIVA, 86 ANNI, CONSIGLIERE POLITICO DI BETTINO CRAXI: “DRAGHI DEVE CONTINUARE NEL SUO RUOLO, PER IL BENE DEL PAESE. SERVE UN SOGGETTO AUTOREVOLE, CHE SUPERI LA CONFUSIONE DEI PARTITI E LI SPINGA A TROVARE UN ACCORDO. VISTA LA MANCANZA DI UN PARTITO CHE FACCIA DA COLLANTE, COME UN TEMPO LA DC – NUOVO CAPO DELLO  STATO? UN UOMO ESPERTO E COMPETENTE, SE VUOLE PROTAGONISTA NELLA PRIMA REPUBBLICA” (LEGGI AMATO)

"DRAGHI HA PRESIEDUTO CON AUTORITÀ UN GOVERNO DI UNITÀ NAZIONALE MA LA DEMOCRAZIA DOVRA' ESSERE PRESTO O TARDI RIPRISTINATA" - CI VOLEVA IL "GUARDIAN" A RICORDARE CHE "DOPO LA TRANSIZIONE AFFIDATA A UN PRIMO MINISTRO TECNOCRATE, NON VOTATO IN UNA ELEZIONE", BISOGNERA' TORNARE ALLE NORMALI PROCEDURE DEMOCRATICHE, CON LA CENTRALITA' DELLA POLITICA, "MALGRADO LA CONSAPEVOLEZZA DEL "PERIODO D'INSTABILITÀ CHE POTREBBE SEGUIRNE" - IL QUOTIDIANO BRITANNICO FA ANCHE IL SUO ENDORSEMENT: AUSPICA IL SUCCESSO DEL CENTROSINISTRA E GIUDICA PERICOLOSO L'AVVENTO DEI "NAZIONALISTI" SALVINI E MELONI