FLASH - IL TAR HA SOSPESO L'ORDINANZA CON LA QUALE LA REGIONE CAMPANIA HA DISPOSTO LA DIDATTICA A DISTANZA IN TUTTE LE SCUOLE DEL TERRITORIO PER CRITICITÀ LEGATE ALLA PANDEMIA DA SARS-COV-2...-
FLASH - IL TAR HA SOSPESO L'ORDINANZA CON LA QUALE LA REGIONE CAMPANIA HA DISPOSTO LA DIDATTICA A DISTANZA IN TUTTE LE SCUOLE DEL TERRITORIO PER CRITICITÀ LEGATE ALLA PANDEMIA DA SARS-COV-2...-
“STIAMO SCHERZANDO COL FUOCO. SI RISCHIA UN SALTO NEL BUIO’’ - GENNARO ACQUAVIVA, 86 ANNI, CONSIGLIERE POLITICO DI BETTINO CRAXI: “DRAGHI DEVE CONTINUARE NEL SUO RUOLO, PER IL BENE DEL PAESE. SERVE UN SOGGETTO AUTOREVOLE, CHE SUPERI LA CONFUSIONE DEI PARTITI E LI SPINGA A TROVARE UN ACCORDO. VISTA LA MANCANZA DI UN PARTITO CHE FACCIA DA COLLANTE, COME UN TEMPO LA DC – NUOVO CAPO DELLO STATO? UN UOMO ESPERTO E COMPETENTE, SE VUOLE PROTAGONISTA NELLA PRIMA REPUBBLICA” (LEGGI AMATO)
"DRAGHI HA PRESIEDUTO CON AUTORITÀ UN GOVERNO DI UNITÀ NAZIONALE MA LA DEMOCRAZIA DOVRA' ESSERE PRESTO O TARDI RIPRISTINATA" - CI VOLEVA IL "GUARDIAN" A RICORDARE CHE "DOPO LA TRANSIZIONE AFFIDATA A UN PRIMO MINISTRO TECNOCRATE, NON VOTATO IN UNA ELEZIONE", BISOGNERA' TORNARE ALLE NORMALI PROCEDURE DEMOCRATICHE, CON LA CENTRALITA' DELLA POLITICA, "MALGRADO LA CONSAPEVOLEZZA DEL "PERIODO D'INSTABILITÀ CHE POTREBBE SEGUIRNE" - IL QUOTIDIANO BRITANNICO FA ANCHE IL SUO ENDORSEMENT: AUSPICA IL SUCCESSO DEL CENTROSINISTRA E GIUDICA PERICOLOSO L'AVVENTO DEI "NAZIONALISTI" SALVINI E MELONI
DICIAMOCI LA VERITA': IL PNRR E' ANCORA ARIA FRITTA - L'UE HA DATO IL VIA LIBERA ALLA PRIMA TRANCHE INIZIALE DA 24 MILIARDI PERCHE' NEL 2021 SONO STATI RAGGIUNTI I 51 OBIETTIVI PREVISTI - MA NON C'E' NULLA DI CONCRETO: SI TRATTA DI "TRAGUARDI" QUALITATIVI, CON POCHI PROVVEDIMENTI CHE POSSANO ESSERE VERIFICATI - L'ITALIA SI È IMPEGNATA A SPENDERE 222 MILIARDI DEL PROGRAMMA NEXT GENERATION EU, PIÙ DI QUALSIASI ALTRO PAESE. DI QUESTI, 123 MILIARDI SONO IN PRESTITO…