“PUTIN È MALATO? NO, È FIN TROPPO IN SALUTE” – IL DIRETTORE DELLA CIA, WILLIAM BURNS, IRONIZZA SULLE VOCI INCONTROLLATE CHE RIGUARDANO “MAD VLAD”, MA LA COSA È SERIA: “NON CI SONO PROVE CHE SIA MALATO O INSTABILE. È UNA PERSONA CON UN MIX MOLTO INFIAMMABILE DI RANCORE, AMBIZIONE E INSICUREZZA. È CONVINTO CHE IL SUO DESTINO SIA FAR TORNARE LA RUSSIA UNA GRANDE POTENZA…” – ALLORA A COSA SONO DOVUTI QUEGLI STRANI TREMORI?