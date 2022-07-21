FLASH! - TIRATE FUORI DAL CASSETTO LA SCHEDA ELETTORALE: LA DATA SCELTA PER LE ELEZIONI POLITICHE È IL 25 SETTEMBRE...-
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“PUTIN È MALATO? NO, È FIN TROPPO IN SALUTE” – IL DIRETTORE DELLA CIA, WILLIAM BURNS, IRONIZZA SULLE VOCI INCONTROLLATE CHE RIGUARDANO “MAD VLAD”, MA LA COSA È SERIA: “NON CI SONO PROVE CHE SIA MALATO O INSTABILE. È UNA PERSONA CON UN MIX MOLTO INFIAMMABILE DI RANCORE, AMBIZIONE E INSICUREZZA. È CONVINTO CHE IL SUO DESTINO SIA FAR TORNARE LA RUSSIA UNA GRANDE POTENZA…” – ALLORA A COSA SONO DOVUTI QUEGLI STRANI TREMORI?
“DI MAIO, FOLGORATO SULLA VIA DELLA POLTRONA, E’ DIVENTATO IL CAPEZZONE DI DRAGHI” - ANDREA SCANZI AFFONDA IL COLPO SU LUIGINO: “QUALCHE SETTIMANA FA HA CREATO UNA CONGREGA DI SCALZACANI E L’HA CHIAMATA “INSIEME PER IL (MIO) FUTURO”. CREDEVA, COSÌ FACENDO, DI BLINDARE DRAGHI. INVECE HA LIBERATO LE MANI A CONTE E HA ACCELERATO IL TRAMONTO POLITICO DEL SUO AMATISSIMO MARIO. UN SUICIDIO POLITICO DI LIVELLI PLANETARI. REGALACI UN SOGNO, LUIGI: VAI A LAVORARE. UN GESTO CHE AVREBBE MOLTA PIÙ DIGNITÀ DI QUESTO POLTRONISMO PATETICO, VILE E SENZA DECENZA ALCUNA…”