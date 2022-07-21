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“DI MAIO, FOLGORATO SULLA VIA DELLA POLTRONA, E’ DIVENTATO IL CAPEZZONE DI DRAGHI” - ANDREA SCANZI AFFONDA IL COLPO SU LUIGINO: “QUALCHE SETTIMANA FA HA CREATO UNA CONGREGA DI SCALZACANI E L’HA CHIAMATA “INSIEME PER IL (MIO) FUTURO”. CREDEVA, COSÌ FACENDO, DI BLINDARE DRAGHI. INVECE HA LIBERATO LE MANI A CONTE E HA ACCELERATO IL TRAMONTO POLITICO DEL SUO AMATISSIMO MARIO. UN SUICIDIO POLITICO DI LIVELLI PLANETARI. REGALACI UN SOGNO, LUIGI: VAI A LAVORARE. UN GESTO CHE AVREBBE MOLTA PIÙ DIGNITÀ DI QUESTO POLTRONISMO PATETICO, VILE E SENZA DECENZA ALCUNA…”