11 gen 2023 15:54

FLASH - TORNA IN BALLO L'IDEA DI GIORGIA MELONI DI CREARE UN MINISTERO AD HOC PER GESTIRE IL PNRR, MAGARI CONCENTRANDO I POTERI NELLE MANI DI RAFFAELE FITTO (ANCHE SE IL "FOGLIO" IPOTIZZA UN RUOLO SPECIALE PER LOLLOBRIGIDA) - L'IPOTESI HA CREATO ULTERIORI MAL DI PANCIA AI TECNICI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA, CON CUI IL GOVERNO E' GIA' AI FERRI CORTI PER LE TENSIONI SUL DG DEL TESORO ALESSANDRO RIVERA E IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO BIAGIO MAZZOTTA...