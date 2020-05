"CONTE NON PUO’ GESTIRE NEANCHE UN CONDOMINIO DI PERIFERIA" – FELTRI ATTACK: "SI MOLTIPLICANO I DECRETI, LE CONFERENZE STAMPA UN PO' CACIARONE, LE CENTINAIA DI PAGINE SULLE QUALI IL PREMIER FISSA REGOLE INCOMPRENSIBILI E INATTUABILI, E COSÌ SI TIRA AVANTI ALLA CARLONA. CONTE E IL SUO AIUTANTE VOCALE ROCCO CASALINO SI ILLUDONO DI DISCIPLINARE LA COSIDDETTA RIAPERTURA PER LUNEDÌ PROSSIMO, PERÒ ANCORA NON HANNO ILLUSTRATO IN BASE A QUALI PRINCIPI CIÒ DOVRÀ AVVENIRE..."