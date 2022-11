17 nov 2022 16:12

FLASH - LA TRATTATIVA PER LA PACE IN UCRAINA VIENE PORTATA AVANTI DAL CAPO DELLA CIA, WILLIAM BURNS, E IL SUO OMOLOGO RUSSO NARYSHKIN - TRA I DUE SI E' INFILATO, COME MEDIATORE, ANCHE IL SEGRETARIO STATO VATICANO, CARDINALE PAROLIN - GLI AMERICANI VOGLIONO CAPIRE SE A PUTIN PUO' BASTARE IL RICONOSCIMENTO FORMALE DELL'ANNESSIONE DELLA CRIMEA PER CHIUDERE LA GUERRA...