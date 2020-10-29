Gira voce che ci sia preoccupazione nello staff di palazzo Chigi per una brutta tosse di Conte...— Il Portaborse (@ilPortaborse_) October 29, 2020
FLASH! TWEET DE ''IL PORTABORSE'': "GIRA VOCE CHE CI SIA PREOCCUPAZIONE NELLO STAFF DI PALAZZO CHIGI PER UNA BRUTTA TOSSE DI CONTE..."-
Gira voce che ci sia preoccupazione nello staff di palazzo Chigi per una brutta tosse di Conte...— Il Portaborse (@ilPortaborse_) October 29, 2020
PICCONATE SU CONTE! - RENZI: ''IL DPCM NON RIDUCE I CONTAGIATI, MA AUMENTA I DISOCCUPATI. NON POGGIA SU DATI SCIENTIFICI MA SULLE ANSIE DI ALCUNI MINISTRI PREOCCUPATI''. PARLA DI SPERANZA? - RINCARA LA DOSE: ''FOMENTA LE TENSIONI SOCIALI DI UN PAESE DIVISO TRA GARANTITI E NON'' - INVECE MARCUCCI DEL PD CHIEDE UNA VERIFICA DI MAGGIORANZA AL PREMIER: ''DEVE VALUTARE, LEI E NON ALTRI, SE I SINGOLI MINISTRI SONO ADEGUATI ALLE EMERGENZE CHE STIAMO VIVENDO''
TOH, UN NUOVO EDITORIALISTA AL "FATTO” - ANCHE IL RASPUTIN DI ZINGARETTI, GOFFREDO BETTINI, SCRIVE UN ARTICOLESSA PER SPIEGARCI COSA FARE CHIUSI IN CASA: "LO STOP AGLI SPETTACOLI NON È, DI PER SÉ, LE FINE DELLA CULTURA. SE NON SI PUÒ USCIRE LA SERA, DICIAMO AI NOSTRI RAGAZZI DI PRENDERE IN MANO UN LIBRO...DICIAMO LORO DI FRUGARE TRA LE VECCHIE CASSETTE CON UN FILM DA RIVEDERE INSIEME ALLE FAMIGLIE" (LE VHS NON SI USANO DA 20 ANNI, BENVENUTO NELLA MODERNITA'...)