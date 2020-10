TOH, UN NUOVO EDITORIALISTA AL "FATTO” - ANCHE IL RASPUTIN DI ZINGARETTI, GOFFREDO BETTINI, SCRIVE UN ARTICOLESSA PER SPIEGARCI COSA FARE CHIUSI IN CASA: "LO STOP AGLI SPETTACOLI NON È, DI PER SÉ, LE FINE DELLA CULTURA. SE NON SI PUÒ USCIRE LA SERA, DICIAMO AI NOSTRI RAGAZZI DI PRENDERE IN MANO UN LIBRO...DICIAMO LORO DI FRUGARE TRA LE VECCHIE CASSETTE CON UN FILM DA RIVEDERE INSIEME ALLE FAMIGLIE" (LE VHS NON SI USANO DA 20 ANNI, BENVENUTO NELLA MODERNITA'...)