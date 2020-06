“BASTA SACCHEGGI, NON SIAMO ANIMALI” – ANCHE L’EX STELLA DEL BASKET DENNIS RODMAN INVITA I MANIFESTANTI A NON ESAGERARE: “NON DOVETE ANDARE IN GIRO A RUBARE E APPICCARE INCENDI” – INTANTO LA FOTO DI TRUMP CON LA BIBBIA HA FATTO INCAZZARE MARIANN EDGAR BUDDE, VESCOVO (DONNA) DI WASHINGTON: “IL NOSTRO MESSAGGIO È ANTITETICO AL SUO" – VIDEO