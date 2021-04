EUROSCETTICI KAPUTT - LA CORTE COSTITUZIONALE DI KARLSRUHE HA BOCCIATO IL RICORSO TEDESCO CONTRO IL RECOVERY FUND, DANDO QUINDI UN RESPIRO DI SOLLIEVO ALLA GERMANIA E IL VIA LIBERA ALLA COMMISSIONE EUROPEA CHE DEVE RACCOGLIERE FONDI SUI MERCATI PER CONTO DELL'UE FINO A 750 MILIARDI - RESTA PERÒ ANCORA QUALCHE INCOGNITA: DIVERSI PAESI NON HANNO RATIFICATO LA LEGGE E IN POLONIA MANCA UNA MAGGIORANZA...