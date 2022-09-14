FLASH! - VOLANO STRACCI NEL CENTRODESTRA! GIORGIA MELONI ATTACCA SALVINI, AL TGLA7: “È QUALCHE GIORNO CHE MI SORPRENDONO ALCUNE SUE DICHIARAZIONI DI SALVINI, SEMPRE PIÙ POLEMICO CON ME CHE CON GLI AVVERSARI"?-
FLASH! - VOLANO STRACCI NEL CENTRODESTRA! GIORGIA MELONI ATTACCA SALVINI, AL TGLA7: “È QUALCHE GIORNO CHE MI SORPRENDONO ALCUNE SUE DICHIARAZIONI DI SALVINI, SEMPRE PIÙ POLEMICO CON ME CHE CON GLI AVVERSARI"?-
DAGOREPORT! - IL DOMANI DI GIORGIA: GOVERNO DI EMERGENZA NAZIONALE COL PD GUIDATO DA DRAGHI? - DIETRO L’AZIONE DI SVUOTAMENTO DEL CARROCCIO DA PARTE DELLA DRAGHETTA C’È IL TENTATIVO DI AVERE DOPO IL 25 SETTEMBRE UN INTERLOCUTORE DIVERSO DA SALVINI: UNA VOLTA SPROFONDATO INTORNO AL 10%, IL DESTINO DEL TRUCE SAREBBE SEGNATO. AGGIUNGERE UNA FORZA ITALIA FORTEMENTE RIDIMENSIONATA, E L’ORIZZONTE DI GIORGIA MELONI SI APRIREBBE A UN GOVERNO DI EMERGENZA NAZIONALE DI UN ANNO CON IL PD DI ENRICO LETTA, SOSTENUTO DAI PARTITI CHE CI STANNO, GUIDATO DA MARIO DRAGHI CON UN PROGRAMMA PRECISO PER FAR SCAVALLARE AL PAESE L’ATTUALE SITUAZIONE DI PESANTE CRISI ECONOMICA
CALMA, LA GUERRA NON È FINITA – PERCHÉ GLI AMERICANI SONO COSÌ CAUTI SULLA CONTROFFENSIVA UCRAINA? AUSTIN E BLINKEN, I VERI ARTEFICI DELLA LINEA DURA CONTRO PUTIN, VOGLIONO VINCERE MA NON STRAVINCERE. SANNO CHE UNA TIGRE FERITA PUÒ ESSERE MOLTO PERICOLOSA. E POI NON VOGLIONO CHE ZELENSKY SI RINGALLUZZISCA TROPPO – “MAD VLAD” PUÒ ESSERE FATTO FUORI SOLTANTO DAGLI APPARATI: ESERCITO, POLIZIA, SERVIZI. MA POI CHI CI METTIAMO AL CREMLINO? IL MINISTRO DEGLI ESTERI LAVROV POTREBBE ESSERE SOLO UN LEADER DI TRANSIZIONE – LE CRITICHE DEL “CREMLINO MAGICO”: “QUAL E' IL RISULTATO DELLA "MISSIONE" IN UCRAINA? LA GERMANIA SI RIARMA COME NON FACEVA DAI TEMPI DI HITLER, E TRA TRE ANNI L'EUROPA NON AVRÀ PIÙ BISOGNO DEL NOSTRO GAS E PETROLIO…"
NESSUNO PUÒ METTERE LUIGINO IN UN ANGOLO – DI MAIO CORONA IL SOGNO DI UNA VITA: TRASFORMARSI PER UN GIORNO IN UNA POPSTAR, SULLE NOTE DELLA COLONNA SONORA DI “DIRTY DANCING”. A NAPOLI, ALLA TRATTORIA “DA NENNELLA”, IL MINISTRO DEGLI ESTERI (PER MANCANZA DI DIPLOMAZIA) SI ESIBISCE IN UNO SHOW DANZANTE TRASCURABILE. I CAMERIERI LO ISSANO COME UNA MADONNA PELLEGRINA E IL “PATRICK SWAYZE DI POMIGLIANO” SI LASCIA TRASCINARE E ROTEARE IN ARIA… - VIDEO STRACULTISSIMO
E PUTIN GODE! – IN SVEZIA SI È DIMESSA LA PREMIER MAGDALENA ANDERSSON, LEADER DEI SOCIALDEMOCRATICI E GRANDE SOSTENITRICE DELL’INGRESSO NELLA NATO DEL PAESE SCANDINAVO. IL PRIMO MINISTRO HA RICONOSCIUTO LA VITTORIA DELLA COALIZIONE DI DESTRA, SOSTENUTA DAI DEMOCRATICI SVEDESI DI JIMMIE AKESSON CHE, COME DAGO-RIVELATO, È NELLA LISTA DEI LEADER POLITICI FINANZIATI DALLA RUSSIA, SECONDO L’INTELLIGENCE USA…
L’ULTRACASTA DEI CONSIGLIERI DI STATO - A CHI APPARTIENE LA ‘’MANINA’’ DEL MEF CHE HA CONSENTITO L'ELIMINAZIONE DEL TETTO DEI 240 MILA EURO PER RADDOPPIARLO A 480 FACENDO FELICI I VERTICI DELLE FORZE ARMATE, DELLA POLIZIA E DEI MINISTERI, COMPRESO PALAZZO CHIGI? FACILE: IL POTENTE GIUSEPPE CHINÉ, CAPO DI GABINETTO DEL MINISTRO DANIELE FRANCO, PERSONA DI RACCORDO CON IL VERTICE POLITICO, SOGGETTO DECISIVO PER I SÌ E I NO DA PRONUNCIARE - NON SOLO CHINÉ: OCCORRE AGGIUNGERE IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE FINANZE E TESORO DEL SENATO, LUCIANO D’ALFONSO, GRAN SODALE DI CARLO TOTO…