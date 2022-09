CALMA, LA GUERRA NON È FINITA – PERCHÉ GLI AMERICANI SONO COSÌ CAUTI SULLA CONTROFFENSIVA UCRAINA? AUSTIN E BLINKEN, I VERI ARTEFICI DELLA LINEA DURA CONTRO PUTIN, VOGLIONO VINCERE MA NON STRAVINCERE. SANNO CHE UNA TIGRE FERITA PUÒ ESSERE MOLTO PERICOLOSA. E POI NON VOGLIONO CHE ZELENSKY SI RINGALLUZZISCA TROPPO – “MAD VLAD” PUÒ ESSERE FATTO FUORI SOLTANTO DAGLI APPARATI: ESERCITO, POLIZIA, SERVIZI. MA POI CHI CI METTIAMO AL CREMLINO? IL MINISTRO DEGLI ESTERI LAVROV POTREBBE ESSERE SOLO UN LEADER DI TRANSIZIONE – LE CRITICHE DEL “CREMLINO MAGICO”: “QUAL E' IL RISULTATO DELLA "MISSIONE" IN UCRAINA? LA GERMANIA SI RIARMA COME NON FACEVA DAI TEMPI DI HITLER, E TRA TRE ANNI L'EUROPA NON AVRÀ PIÙ BISOGNO DEL NOSTRO GAS E PETROLIO…"