FLASH! - UNA VOLTA CHE CONTE FU ACCOMPAGNATO ALL’USCITA DA PALAZZO CHIGI ED ANCORA NON ERA PRESIDENTE DEL MOVIMENTO, CON CHI SI VEDEVA IL MERCOLEDÌ SERA NELLA NUOVA SEDE DEI 5STELLE A CAMPO MARZIO? DI SOLITO C’ERA UN POLITICO (CRIMI?), UNO DEI SERVIZI (VECCHIONE?) E UN AVVOCATO (DI DONNA?) – DA PARTE SUA, CONTE HA TENUTO A PRECISARE: “DA QUANDO SONO STATO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NON HO AVUTO PIÙ OCCASIONI PER FREQUENTARE DI DONNA PER IMPEGNI ISTITUZIONALI”. ERGO: UNA VOLTA FINITI GLI ‘’IMPEGNI ISTITUZIONALI’’, È TORNATO A INCONTRARLO?

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politica

MENO MALE CHE SILVIO C'E' - BERLUSCONI, CON LETTA AL SUO FIANCO, SI SCHIERA A DIFESA DI DRAGHI - I DUE HANNO AVUTO UN LUNGO COLLOQUIO TELEFONICO SULLA DELEGA PER LA RIFORMA FISCALE. AVRANNO ANCHE DISCUSSO DEGLI EQUILIBRI DI MAGGIORANZA E LE MATTANE DI SALVINI? - GIORGETTI POMPIERE: "DOPO IL TEMPORALE VIENE SEMPRE IL SERENO, FA PARTE DELLE REGOLE DELLA POLITICA, NON C'È NIENTE DI SORPREDENTE. SE SALVINI È CONTENTO IO SONO CONTENTO SE DRAGHI È CONTENTO IO SONO CONTENTO, SE ENTRAMBI SONO CONTENTI IO SONO FELICE"