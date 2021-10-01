FLASH! - UNA VOLTA CHE CONTE FU ACCOMPAGNATO ALL’USCITA DA PALAZZO CHIGI ED ANCORA NON ERA PRESIDENTE DEL MOVIMENTO, CON CHI SI VEDEVA IL MERCOLEDÌ SERA NELLA NUOVA SEDE DEI 5STELLE A CAMPO MARZIO? DI SOLITO C’ERA UN POLITICO (CRIMI?), UNO DEI SERVIZI (VECCHIONE?) E UN AVVOCATO (DI DONNA?) – DA PARTE SUA, CONTE HA TENUTO A PRECISARE: “DA QUANDO SONO STATO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NON HO AVUTO PIÙ OCCASIONI PER FREQUENTARE DI DONNA PER IMPEGNI ISTITUZIONALI”. ERGO: UNA VOLTA FINITI GLI ‘’IMPEGNI ISTITUZIONALI’’, È TORNATO A INCONTRARLO?-