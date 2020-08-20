FLASH! - IL VOTO DELLE REGIONALI SI RINVIEREBBE, IN CASO DI SECONDA ONDATA NON CONTROLLABILE, CON UN VERBALE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO INCONTROVERTIBILE - SI STA PENSANDO A LOCKDOWN LOCALIZZATI...-
FLASH! - IL VOTO DELLE REGIONALI SI RINVIEREBBE, IN CASO DI SECONDA ONDATA NON CONTROLLABILE, CON UN VERBALE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO INCONTROVERTIBILE - SI STA PENSANDO A LOCKDOWN LOCALIZZATI...-
IL BULLETTO DEL MEDITERRANEO - ENNESIMO SCHIAFFO DI ERDOGAN ALL'ITALIA: LA CITTA' LIBICA DI MISURATA DIVENTA UNA BASE TURCA - ISTANBUL SARÀ GARANTITA DA UNA CONCESSIONE DI 99 ANNI. IN BASE ALLO STESSO ACCORDO L'AVIAZIONE MILITARE TURCA POTRÀ UTILIZZARE LA BASE AEREA DI AL-WATYA NELLA TRIPOLITANIA OCCIDENTALE. E L'ITALIA CHE FA?
I CLINTON IMBARAZZANO I DEMOCRATICI – HILLARY TORNA IN CAMPO PER SOSTENERE BIDEN ALLA CONVENTION DI MILWUAKEE MA NESSUNO VUOLE CHE PARLI TROPPO. TE CREDO: DOPO LA SCONFITTA CLAMOROSA SUBITA DA TRUMP E LE FOTO IMBARAZZANTI DEL MARITO BILL “MASSAGGIATO” DA UNA VITTIMA DI EPSTEIN, ESSERE ASSOCIATI ALLA FU DINASTY È GARANZIA DI INSUCCESSO – MEGLIO FAR PARLARE GLI OBAMA – VIDEO
CHE MINSK SUCCEDE? – DAVVERO PENSATE CHE PUTIN SIA COSÌ SCEMO DA INVIARE I SOLDATI AD AIUTARE QUEL MATTO DI LUKASHENKO? IGOR PELLICCIARI: “A MOSCA SI FA STRADA LA CONVINZIONE CHE, PER MANTENERE MINSK NELL’ORBITA RUSSA, SIA NECESSARIO ANTICIPARE UN CAMBIO DELLA LEADERSHIP DALL’INTERNO, PRIMA CHE VENGA SOLLECITATO DA FATTORI ESTERNI” – INSOMMA, ZIO VLAD STA CERCANDO UN SOSTITUTO A LUKASHENKO PER EVITARE UNA NUOVA KIEV E C’È GIÀ QUALCHE CANDIDATO