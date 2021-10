31 ott 2021 13:30

IL FLOPPONE DI BERNARDO E MICHETTI NON LE HA INSEGNATO NIENTE – GIORGIA MELONI A VESPA: “SE VINCEREMO LE ELEZIONI, PER IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HO IN MENTE PERSONE DELLA SOCIETÀ CIVILE”. CHE È LO STESSO CRITERIO CON CUI IL CENTRODESTRA HA SCELTO I CANDIDATI ALLE AMMINISTRATIVE, RIMEDIANDO SCHIAFFONI – “IO E SALVINI ABBIAMO DUE CARATTERI MOLTO DIVERSI. NON CI SIAMO PARLATI PER SETTIMANE MA IL NOSTRO RAPPORTO È DIPINTO PEGGIO DI COME È…”