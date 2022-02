3 feb 2022 09:34

FLUID GAME - IN FRANCIA RISCHIANO FINO A TRE ANNI DI GALERA I GENITORI CHE VOGLIONO OPPORSI AL CAMBIO DI SESSO DEI FIGLI MINORENNI, PRATICANDO LE COSIDDETTE "TERAPIE DI CONVERSIONE" - ANCHE SOLO NON ASSECONDARE LA "TRANSIZIONE DI GENERE" DEI RAGAZZINI PUÒ FAR PERDERE LA POTESTÀ GENITORIALE - LA DESTRA GOLLISTA: "COSÌ DIVIDIAMO LE FAMIGLIE PER LASCIARE IL BAMBINO O L'ADOLESCENTE DA SOLO AD AFFRONTARE I PROPRI PROBLEMI"