I PAESI EUROPEI SONO DIVISI PURE SULLA COSTRUZIONE DI UN JET MILITARE: DA UNA PARTE CI SONO FRANCIA, GERMANIA E SPAGNA. DALL’ALTRA ITALIA, LONDRA E GIAPPONE CON L’AEREO “TEMPEST” – L’ANALISI DI GIUSEPPE COSSIGA, PRESIDENTE DELL’AIAD: “IL FATTO CHE NON SI RIESCA A TROVARE UN ACCORDO TRA PAESI EUROPEI NON E' IL MASSIMO” – IL SOTTOSEGRETARIO ALLA DIFESA PEREGO DI CREMNAGO: “PER LA DIFESA UE SAREBBE ASSOLUTAMENTE UTILE UNA CONVERGENZA, MA AL MOMENTO NON PARE POSSIBILE”