FOLLOW THE MONEY: SE LO STAR SYSTEM DI HOLLYWOOD GLI SI RIVOLTA CONTRO E I DONATORI CHIUDONO I RUBINETTI, DOVE VA JOE BIDEN? - LA MAZZATA RIFILATA DA GEORGE CLOONEY, CHE GLI HA CHIESTO IL PASSO INDIETRO, E' DI QUELLE CHE FANNO MALE: L'ATTORE E' UN SUPER-SOSTENITORE DI "SLEEPY JOE" AVENDOLO AIUTATO A RACCOGLIERE, IN UNA SOLA SERATA, 28 MILIONI DI DOLLARI DI FINANZIAMENTI PER LA CAMPAGNA ELETTORALE - LA LETTERA DI CLOONEY E' STATA INNESCATA DA QUELLA CHE BIDEN HA MANDATO AI PARLAMENTARI DEMOCRATICI...

Estratto dell’articolo di Simona Siri per "la Stampa"

GEORGE CLOONEY JOE BIDEN

«Adoro Joe Biden. Come senatore. Come vicepresidente e come presidente. Lo considero un amico e credo in lui.

Credo nel suo carattere. Credo nella sua morale. Negli ultimi quattro anni ha vinto molte delle battaglie che ha dovuto affrontare. Ma l'unica battaglia che non può vincere è quella contro il tempo».

Si apre così l'articolo firmato da George Clooney e pubblicato mercoledì sul New York Times in cui l'attore chiede al presidente, senza mezzi termini, di ritirarsi dalla corsa alla rielezione. Un editoriale secco, che va dritto al punto, senza troppi giri di parole e che rappresenta un ulteriore punto di svolta.

GEORGE CLOONEY JOE BIDEN

Se Hollywood (e i soldi che l'industria del cinema porta) gli si rivolta contro, allora è davvero impossibile proseguire con la campagna, si vociferava nei giorno scorsi. Quel giorno è arrivato. E arriva per mano non di uno qualunque, ma da un attore che ha rispetto, credibilità, peso specifico e che è stato, fino a pochissimi giorni fa, un sostenitore di Biden aiutandolo a raccogliere, come lui stesso ricorda nell'editoriale, 28 milioni in una sola serata, il più grande evento di raccolta fondi per un singolo candidato, quello che si è svolto a Los Angeles lo scorso 14 giugno alla presenza di Barack Obama e con altre stelle hollywoodiane come Julia Roberts e Barbra Streisand. […]

george clooney joe biden julia roberts barack obama

Solo due giorni fa, l'allarme scattato dopo il disastroso dibattito e l'onda di voci che chiedevano il suo ritiro sembrava essersi placata, dopo che Biden aveva parlato al telefono con i governatori e dopo una riunione con alcuni vertici democratici.

Biden stesso aveva pubblicato la lettera che aveva mandato ai parlamentari in cui ribadiva di voler continuare la gara e in cui chiedeva di mettersi al lavoro e smetterla con gli appelli. Una lettera pubblicata quando tutti da lui si aspettavano altro: la notizia del suo ritiro.

george clooney

Si spiega forse così il tempismo di questo intervento di George Clooney, come se l'attore avesse aspettato, lasciando a Biden i modi e la maniera per uscirne da solo, ma che di fronte alla testardaggine del presidente si è reso necessario questo ultimo affondo.

In molti hanno infatti notato come Biden nel ribadire le sue ragioni abbia fatto sue argomentazioni trumpiane: il popolo mi vuole, sono le élite che mi vogliono estromettere. E le élite hanno appunto risposto.

JOE BIDEN - DIBATTITO TV – VIGNETTA BY VUKIC

«Con ogni probabilità, il denaro nelle casse di Biden-Harris potrebbe andare a contribuire all'elezione del ticket presidenziale e di altri democratici. Il nuovo candidato non verrebbe escluso dalle votazioni in Ohio. Noi democratici abbiamo una panchina molto interessante. Non ungiamo leader né cediamo al culto della personalità, votiamo per un presidente. Possiamo facilmente prevedere che un gruppo di numerosi democratici forti si faccia avanti per alzarsi e dirci perché sono i più qualificati per guidare questo Paese e affrontare alcune delle tendenze profondamente preoccupanti che stiamo vedendo dal tour di vendetta che Donald Trump definisce campagna presidenziale», prosegue Clooney.

george clooney

Un percorso chiaro, quindi, che Clooney elenca come fattibile, urgente, necessario. Fino all'appello finale. «Joe Biden è un eroe, ha salvato la democrazia nel 2020. Abbiamo bisogno che lo faccia di nuovo nel 2024».

amal e george clooney george clooney 2 joe biden durante il dibattito con trump alla cnn 2 joe biden durante il dibattito con trump alla cnn 3 JOE BIDEN CON LO SGUARDO PERSO DURANTE IL DIBATTITO george clooney JOE BIDEN joe biden joe biden durante il dibattito con trump alla cnn joe biden al dibattito JOE BIDEN - TASSARE I RICCHI george e amal clooney