FONDI NERI – NAZISKIN, OMOFOBO, ANTIDEMOCRATICO, ANTISEMITA: È IL SOBRIO PROFILO DI CRISTIAN D’ADAMO, CANDIDATO NEL COMUNE IN PROVINCIA DI LATINA NELLA LISTA “MASTROBATTISTA SINDACO” – L’ANPI COMMENTA INDIGNATA, E IN UNA DELLE IMMAGINI IL CANDIDATO A PRIMO CITTADINO (DI FRATELLI D’ITALIA) SCRIVE: “QUANDO VEDO GIOVANI COME TE IL MIO CUORE SI RIEMPIE DI GIOIA…”

Giovanni Del Giaccio per www.ilmessaggero.it

Maglia con il Duce, frasi inequivocabili e polemica alla vigila del voto a Fondi. L'Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) ha chiesto le immediate dimissioni del candidato Cristian d'Adamo, lista Mastrobattista sindaco. D'Adamo sulla sua biografia Facebook si definisce naziskin, omofobo, xenofobo, antidemocratico, anticostituzionale, anticomunista e antisemita e pubblica foto che non lasciano spazio a interpretazioni.

«Come se non fosse abbastanza – ha commentato l'Anpi - il candidato ha condiviso immagini e battute a tema razzista ed antisemita. A questo punto chiediamo a Mastrobattista di prendere una posizione netta ed in linea con la sua formazione politica. Chiediamo inoltre, l'immediata espulsione del candidato in questione, in quanto totalmente incompatibile a livello ideologico e morale con la carica per cui compete».

In una delle immagini - che però non richiama a questioni razziali - il candidato sindaco commenta: «Quando vedo giovani come te il mio cuore si riempie di gioia perché il futuro è vostro»

Il candidato sindaco di Fratelli d'Italia e alcune civiche, Giulio Mastrobattista - che nella vita fa l'avvocato - è tornato a prendere le distanze dagli estremisti. «Siamo contrari - ha detto - a qualsiasi atto che vada contro ai principi della Costituzione, coniata su specifici valori»

