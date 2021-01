28 gen 2021 20:52

FORSE È LA VOLTA BUONA CHE "MELAGNA" TRUMP SI È TROVATA UN LAVORO - L'EX MODELLA E FIRST LADY, CHE SE N'È ANDATA DA WASHINGTON CON UN LIVELLO DI CONSENSO CROLLATO AL 42%, HA APERTO UN UFFICIO IN FLORIDA E ASSUNTO TRE EX DIPENDENTI DELLA CASA BIANCA CHE COMPORRANNO LO STAFF - CON LORO PORTERÀ AVANTI LA SUA CAMPAGNA CONTRO IL BULLISMO E PER IL BENESSERE DEI BAMBINI (ORA SIAMO TRANQUILLI...)