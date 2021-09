18 set 2021 10:24

LA FORZA DEI FATTONI - A UNA SETTIMANA DAL LANCIO, LA RACCOLTA FIRME PER IL REFERENDUM SULLA CANNABIS RAGGIUNGE QUOTA 500 MILA, LA CIFRA LIMITE CHE PERMETTERÀ AL QUESITO DI ANDARE AL VOTO NELLA PRIMAVERA DEL 2022 - È LA PRIMA RACCOLTA FIRME ITALIANA TENUTASI INTERAMENTE ONLINE - GLI ORGANIZZATORI: “OCCORRE RACCOGLIERE UN ULTERIORE 15% IN PIÙ DI FIRME PER ESSERE CERTI DI POTER CONSEGNARE IL REFERENDUM IN CASSAZIONE IL 30 SETTEMBRE”