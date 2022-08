FORZA GNOCCA SBARCA A QUITO - CONNIE MAILY JIMÉNEZ ROMERO, MISS ECUADOR 2016, E’ STATA DESIGNATA NUOVA GOVERNATRICE DI LOS RÍOS DAL PRESIDENTE GUILLERMO LASSO – MA NON E’ UNA BONONA SENZA TESTA: NATA NEL 1995, JIMÉNEZ È UN INGEGNERE SPECIALIZZATO NELL'AGROBUSINESS CHE HA LAVORATO COME SOTTOSEGRETARIA PRESSO IL MINISTERO DELL'INCLUSIONE ECONOMICA E SOCIALE…

(ANSA) - Il presidente ecuadoriano Guillermo Lasso ha firmato un decreto con cui ha designato Connie Maily Jiménez Romero quale nuova governatrice della provincia di Los Ríos. Lo scrive il quotidiano El Comercio di Quito. Via Twitter Jiménez ha sostenuto che "oggi assumo con fermezza il mio impegno come capo del governo di Los Ríos. Sono sicura che è possibile raggiungere gli obiettivi quando le sfide vengono accettate come una opportunità per lavorare insieme".

Nata nel 1995, Jiménez è un ingegnere specializzato nell'agrobusiness che ha lavorato come sottosegretaria presso il ministero dell'Inclusione economica e sociale dell'Ecuador. Nel marzo 2019, Jiménez non ha ottenuto buoni risultati nella sua aspirazione a diventare sindaco del cantone di Ventanas, nella stessa provincia di Los Ríos. Nell'incarico assegnatole dal capo dello Stato sostituirà il governatore Genesis Blum in una provincia alle prese con il fenomeno della criminalità, come avviene per altre province lungo la costa. Da gennaio e fino al 13 agosto, Los Ríos ha registrato 222 morti violente, con un aumento significativo rispetto allo stesso periodo del 2021.

