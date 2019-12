28 dic 2019 15:57

FORZA ITALIA IN FRANTUMI MA SILVIO NON PERDE IL SENSE OF HUMOUR - LA BARZELLETTA STRACULT SUL MEMBRO DELL’ASINO RACCONTATA DA BERLUSCONI A PERUGIA POCHI GIORNI PRIMA DELLE REGIONALI: "GLI ASINI HANNO IL PENE PIÙ LUNGO TRA I QUADRUPEDI MA NE INTRODUCONO SOLO 3 CENTIMETRI. LO SAPETE PERCHE’? PERCHE’ SONO…” – VISTO L'ESITO DEL VOTO IN UMBRIA C’E’ DA ASPETTARSI UNA STORIELLA ANCHE PER L’EMILIA?