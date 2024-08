FORZA ITALIA E LEGA RIESCONO A SCAZZARE PURE SULLO IUS SOLI – ARRIVA IL SECCO NO DEL CARROCCIO ALL’APERTURA DI FI A “UNA RIFORMA SULLA CITTADINANZA BASATA SUGLI ANNI DI STUDI” – IMMEDIATA LA REAZIONE DEI LEGHISTI: “LA LEGGE VA BENISSIMO COSÌ. NON C'È NESSUN BISOGNO DI IUS SOLI O SCORCIATOIE” – A SETTEMBRE I NODI VERRANNO AL PETTINE VISTO CHE IN PARLAMENTO CI SONO SUL TAVOLO 20 TESTI SULLA CITTADINANZA, TRA CUI UNO DEL PD PER CONCEDERLA AGLI ATLETI MINORENNI…

La Lega contro Forza Italia sullo ius soli. "La legge sulla cittadinanza va benissimo così, e i numeri di concessioni (Italia prima in Europa con oltre 230 mila cittadinanze rilasciate, davanti a Spagna e Germania) lo dimostrano – si legge in una nota -. Non c'è nessun bisogno di Ius Soli o scorciatoie".

Allegato alla nota, pubblicata sulla pagina Facebook, con tanto di foto di Antonio Tajani ed Elly Schlein, viene citato l’articolo di Repubblica dal titolo: “Il Pd rilancia lo ius soli. FI apre un varco a destra: “Un testo sulla cittadinanza basato sugli anni di studio”.

"Sulla riforma della cittadinanza ci saremo anche noi. Qualcosa va fatto, ci impegneremo presentando un nostro testo nei prossimi mesi”, ha fatto filtrare una fonte di Forza Italia dalla commissione Affari costituzionali, aprendo così a un dialogo con l’opposizione. [...]

Tutti d'accordo nel condannare l'atto vandalico compiuto contro il murale di Laika dedicato a Paola Egonu. Ma l'intesa scompare subito quando dal vandalismo si va oltre e si prova a trasformare la condanna in un qualcosa di più concreto […]

[…] Nicola Molteni, sottosegretario all'Interno della Lega, avverte: «Con la Lega al governo non ci sarà mai lo Ius Soli, una bandierina ideologica e di propaganda della sinistra. La legge sulla cittadinanza c'è, funziona, non va cambiata». Ma la questione è tutt'altro che chiusa. Sono oltre 20 - tra proposte di legge e disegni di legge - i testi presentati in Parlamento con al centro il tema della cittadinanza italiana e la modifica dell'attuale normativa che risale al 1992.

Il Pd ieri ha ricordato di avere una mozione per rilanciare lo ius soli. E in aggiunta un progetto di legge per lo ius soli "sportivo", riservato agli atleti. […]

Tra gli altri testi depositati in Parlamento, alcune proposte risalgono a inizio legislatura ma il loro esame non è mai stato avviato. Quelle più recenti sono a firma M5s e Pd. […] Di cittadinanza si sono occupati anche esponenti della maggioranza, con testi depositati sia alla Camera che al Senato. Al settembre dell'anno scorso risale il testo a prima firma Franco Tirelli (Nm) sulla attribuzione della cittadinanza alle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e ai loro discendenti.

E in corso di esame in commissione al Senato il ddl a prima firma Roberto Menia (FdI) che prevede che «al fine di dare la possibilità ai numerosi cittadini all'estero che avrebbero titolo a riacquisire la cittadinanza italiana, la riapertura per tre anni del termine per la presentazione della dichiarazione necessaria per avviare l'iter amministrativo per il suo ottenimento». Inoltre, «si propone di venire incontro al desiderio di molti discendenti di cittadini di origine italiana di riacquistare la cittadinanza a vita».

Alla Camera ci sono anche la proposta a firma Avs e quella presentata da Ettore Rosato di Azione-Per, e il testo di FdI per il contrasto delle pratiche di acquisto fraudolento della cittadinanza mediante matrimonio. Tra i favorevoli a una modifica dell'attuale normativa c'è il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, tra i primi - subito dopo l'oro del volley femminile - a sostenere che i tempi per introdurre in Italia lo ius soli siano ormai maturi.

Ma anche la senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini avverte che lo Ius Soli sportivo, non è «più differibile».

