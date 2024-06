11 giu 2024 08:00

FORZA ITALIA È VIVA, MA NON STA BENISSIMO - IL PARTITO E’ ARRIVATO AL 9,6% MA I SUOI CONSENSI SONO SOPRATTUTTO AL SUD: L’11% IN CAMPANIA, IL 18% IN CALABRIA, IL 23% IN SICILIA (DOVE E’ IL PRIMO PARTITO) - A ROMA NON ARRIVA AL 5%, NEL NORD EST AL 7 E AL NORD OVEST E’ SOTTO LA MEDIA NAZIONALE (SE LO RICORDI TAJANI PRIMA DI VOTARE L'AUTONOMIA DIFFERENZIATA) - L’OPERAZIONE LETIZIA MORATTI NON È STATA UN TRIONFO: L’EX SINDACA DI MILANO ANDRÀ A BRUXELLES CON SOLE 41MILA PREFERENZE - IL NO AL RIENTRO DI CARFAGNA E GELMINI DA AZIONE: “NON SIAMO UN ALBERGO A ORE” - IL CASO CHINNICI IN SICILIA E LE ACCUSE A SCHIFANI