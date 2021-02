5 feb 2021 20:08

FORZA MARIO! - TAJANI CONFERMA IL PIENO APPOGGIO DI “FORZA ITALIA” A DRAGHI PER “UN GOVERNO CON TUTTE LE FORZE MIGLIORI DELLA POLITICA, DELL’ECONOMIA E DELLA CULTURA”. LA MAGGIORANZA URSULA È SEMPRE PIÙ PROBABILE, BISOGNA VEDERE SOLO SE CI STARÀ ANCHE LA LEGA (MAGARI DA FUORI…) – IL FASTIDIO DI BERLUSCONI PER NON ESSERE POTUTO ESSERCI