FORZA NUOVA SI SCIOGLIE O NO? - IL CENTROSINISTRA ACCANTONA LA MOZIONE PER CHIEDERE LO SCIOGLIMENTO DEL PARTITO DI ESTREMA DESTRA: AVREBBE MESSO IN IMBARAZZO MARIO DRAGHI CHE VUOLE CHE DELLA VICENDA SI OCCUPI LA MAGISTRATURA, SENZA METTERE IN MEZZO IL GOVERNO - LA POLITICA DEI PARACULI: PERCHE' ALLA MOZIONE DEL CENTRODESTRA CHE CHIEDE DI SCIOGLIERE TUTTE LE FORZE EVERSIVE, INDIPENDENTEMENTE DAL COLORE POLITICO, PD, M5S E LEU SI SONO ASTENUTI? SANDRO RUOTOLO HA PERSINO VOTATO CONTRO…

Alla fine il centrosinistra ha accantonato la mozione e ha scelto l'ordine del giorno, per chiedere lo scioglimento di Forza Nuova. C'è una giustificazione «tecnica»: bisognava mettere insieme le diverse mozioni di Pd, Movimento 5 Stelle, Leu e Italia viva. Perciò, spiegano i dem, non si è optato apposta per un atto più blando rispetto alla mozione. Ma a Palazzo Madama c'è chi vocifera per tutto il giorno che il Pd e gli altri partiti firmatari di quell'odg sanno bene che Palazzo Chigi preferisce che della vicenda si occupi la magistratura, senza mettere in mezzo il governo. Procedere con una mozione, che è un atto più forte, sarebbe apparso quindi come un segno di «scortesia», che non sarebbe stato apprezzato.

Al Pd, però, respingono questa ricostruzione. Ma sui social la polemica impazza. E proprio non accenna a scemare anche se il costituzionalista Stefano Ceccanti interviene per spiegare che «al Senato la fusione di più mozioni si chiama ordine del giorno», come prevede il regolamento di Palazzo Madama. E non serve a fugare dubbi e illazioni l'ulteriore precisazione di Ceccanti: «Alla Camera, dove la mozione è nata unitaria, si vota una mozione».

Come a dire, è inutile continuare questa polemica. Ieri al Senato, con le astensioni incrociate, sono comunque passati sia l'odg di Pd, M5S, Iv e Leu, che chiede al governo lo scioglimento di Forza Nuova, sia la mozione del centrodestra che chiede invece genericamente lo scioglimento di tutte le forze eversive, di qualsiasi segno politico esse siano. Lega e FI si sono astenuti sull'ordine del giorno «giallorosso» mentre Fratelli d'Italia ha votato contro.

Sulla mozione del centrodestra, invece, ad astenersi sono stati Pd, M5S, Iv e Leu. Si sono registrati solo due voti contrari alla mozione : quello dell'ex capogruppo dem Andrea Marcucci e di Sandro Ruotolo del Misto. E anche la Ue ha lanciato un allarme sui fatti del 9 ottobre: «Abbiamo visto come a Roma gruppi neofascisti abbiano scatenato il caos attaccando la sede di un sindacato: ciò mostra che l'odio e l'intolleranza non sono solo all'interno di organizzazioni clandestine ma sono sempre più alla luce e rischiano di minare la stabilità delle nostre democrazia.

Abbiamo bisogno di una riposta rapida e ampia all'insorgere degli istinti violenti e del razzismo», ha dichiarato la commissaria Ue all'Uguaglianza Helena Dalli all'inizio del dibattito a Strasburgo sulla crescita degli estremismi in Europa.

