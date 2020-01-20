ConteCasalno, Di Maio e Putin— jacopo iacoboni (@jacopo_iacoboni) January 19, 2020
Che profondo imbarazzo e pena per l’Italia.
Siamo ancora liberi di dirlo o vi secca troppo? Fatemi sapere. pic.twitter.com/D1JGZ6vmeT
FOTO-FLASH! - CONTE-CASALINO E LUIGINO DI MAIO GUARDANO ADORANTI PUTIN E LO OMAGGIANO ALLA CONFERENZA DI BERLINO. NON SI CONTENGONO, LO AMANO PROPRIO! –IACOBONI: “CHE PROFONDO IMBARAZZO E PENA PER L’ITALIA. SIAMO ANCORA LIBERI DI DIRLO O VI SECCA TROPPO? FATEMI SAPERE”-
ConteCasalno, Di Maio e Putin— jacopo iacoboni (@jacopo_iacoboni) January 19, 2020
Che profondo imbarazzo e pena per l’Italia.
Siamo ancora liberi di dirlo o vi secca troppo? Fatemi sapere. pic.twitter.com/D1JGZ6vmeT
IN UN REGNO DOMINATO DAI MASCHI, SONO LE FEMMINE A MANDARE AVANTI LA BARACCA - LE MILLE DONNE DEL VATICANO: NON SOLO FRANCESCA DI GIOVANNI, ARRIVATA NEL CUORE DELLA SEGRETERIA DI STATO: CI SONO BARBARA JATTA, DIRETTRICE DEI MUSEI VATICANI, SUOR MARY MELONE, NOMINATA RETTORE DELLA PONTIFICIA UNIVERSITÀ ANTONIANUM. E LE 950 DIPENDENTI, MOLTE RIUNITE NELL'ASSOCIAZIONE DONNE IN VATICANO, FONDATA DA ROMILDA FERRAUTO, ADRIANA MASOTTI, GUDRUN SAILER...
“SE LA LEGA VINCE IN EMILIA ROMAGNA, IL GOVERNO NON CADE” - VITTORIO FELTRI AVVISA SALVINI: “UN SUCCESSO DELLA BORGONZONI SAREBBE SCONVOLGENTE PER LA SINISTRA DAL PUNTO DI VISTA PSICOLOGICO, EPPURE NON PROVOCHEREBBE L'AUSPICATO RIBALTONE. DEMOCRATICI E GRILLINI HANNO UN SOLO INTERESSE: NON MOLLARE LE POLTRONE FINO ALLA SCADENZA NATURALE DELLA LEGISLATURA. E FARANNO DI TUTTO E DI PIÙ AL FINE DI RESISTERE AGLI ATTACCHI”
HAMMAMET VISTA DA "LA STAMPA" – CRAXI È ANCORA COSÌ INGOMBRANTE CHE ALLA FINE LA “NOTIZIA” DELLA RIMPATRIATA PER I 20 ANNI DALLA SUA MORTE È CHE LE PRINCIPALI FORZE POLITICHE HANNO DECISO DI DISERTARE LA COMMEMORAZIONE – NON C’ERA BERLUSCONI, CHE FU SUO AMICO, NON C’ERANO LA BERNINI E LA GELMINI E NON C’ERANO LEGHISTI – DIVERSI ESPONENTI DEL PD SI SONO PRESENTATI, MA SOLO A TITOLO PERSONALE…