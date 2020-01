“SE LA LEGA VINCE IN EMILIA ROMAGNA, IL GOVERNO NON CADE” - VITTORIO FELTRI AVVISA SALVINI: “UN SUCCESSO DELLA BORGONZONI SAREBBE SCONVOLGENTE PER LA SINISTRA DAL PUNTO DI VISTA PSICOLOGICO, EPPURE NON PROVOCHEREBBE L'AUSPICATO RIBALTONE. DEMOCRATICI E GRILLINI HANNO UN SOLO INTERESSE: NON MOLLARE LE POLTRONE FINO ALLA SCADENZA NATURALE DELLA LEGISLATURA. E FARANNO DI TUTTO E DI PIÙ AL FINE DI RESISTERE AGLI ATTACCHI”