FOTO-FLASH! - CONTE-CASALINO E LUIGINO DI MAIO GUARDANO ADORANTI PUTIN E LO OMAGGIANO ALLA CONFERENZA DI BERLINO. NON SI CONTENGONO, LO AMANO PROPRIO! –IACOBONI: “CHE PROFONDO IMBARAZZO E PENA PER L’ITALIA. SIAMO ANCORA LIBERI DI DIRLO O VI SECCA TROPPO? FATEMI SAPERE”

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