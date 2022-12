COME MAI E’ SALTATO IL FACCIA A FACCIA PUBBLICO TRA IL MINISTRO NORDIO E MARCO TRAVAGLIO ALLA FESTA DI FRATELLI D’ITALIA? – NORDIO SI E’ PRESENTATO SOLO ALLA FINE, CON PIÙ DI UN'ORA DI RITARDO – “IL GIORNALE”: “MA NON È CHE IL MINISTRO SI È LEGATO AL DITO LE ULTIME STOCCATE DI TRAVAGLIO? IL DIRETTORE IN SALSA GRILLINA DALLE COLONNE DEL SUO GIORNALE NON HA RISPARMIATO GIUDIZI, CRITICHE E ATTACCHI AL GOVERNO DI GIORGIA MELONI E, SOPRATTUTTO, AL SUO MINISTRO DELLA GIUSTIZIA"