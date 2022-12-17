IL MANICHINO DEL CANDIDATO DI SINISTRA ALLA FESTA DI FRATELLI D'ITALIA FESTA FRATELLI D'ITALIA MANICHINO CANDIDATO PD
FOTO-FLASH - GIORGIA MELONI? I MINISTRI? MACCHE': ALLA FESTA DI FRATELLI D'ITALIA IN PIAZZA DEL POPOLO A ROMA SPOPOLA IL TOTEM DEL PERFETTO CANDIDATO DEL PD - PIENONE ALLO SPAZIO PER LE FOTOGRAFIE DEI VISITATORI - DAGLI OCCHI DI TIGRE AGLI STIVALI DI SOUMAHORO, DAI SOLDI DAL QATAR AL CANE DELLA CIRINNÀ…-
IL MANICHINO DEL CANDIDATO DI SINISTRA ALLA FESTA DI FRATELLI D'ITALIA FESTA FRATELLI D'ITALIA MANICHINO CANDIDATO PD
MENO CONTROLLI, PIU’ TRACOLLI - SALVINI E MELONI ESULTANO PER IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI MA LA PROCURA NAZIONALE ANTIMAFIA E L’ANTICORRUZIONE LANCIANO L’ALLARME – IL “TAGLIO ALLA BUROCRAZIA” SIGNIFICA MINORI VINCOLI DEI SUBAPPALTI, I LAVORI FINO A 500 MILA EURO POTRANNO ESSERE FATTI ANCHE DA STAZIONI APPALTANTI PICCOLE, SENZA CAPACITÀ DI ACQUISTI NÉ GARANZIA DI AVERE TECNICI ADEGUATI - SFORBICIATI I POTERI DI VERIFICA SUI REQUISITI ECONOMICI E ORGANIZZATIVI DELL'IMPRESA – E’ STATO RIDOTTO IL CONTROLLO SUI CONFLITTI D'INTERESSE: CI SONO TANTI CASI IN CUI GLI AFFIDAMENTI VENGONO FATTI A PARENTI O CONOSCENTI…
COME MAI E’ SALTATO IL FACCIA A FACCIA PUBBLICO TRA IL MINISTRO NORDIO E MARCO TRAVAGLIO ALLA FESTA DI FRATELLI D’ITALIA? – NORDIO SI E’ PRESENTATO SOLO ALLA FINE, CON PIÙ DI UN'ORA DI RITARDO – “IL GIORNALE”: “MA NON È CHE IL MINISTRO SI È LEGATO AL DITO LE ULTIME STOCCATE DI TRAVAGLIO? IL DIRETTORE IN SALSA GRILLINA DALLE COLONNE DEL SUO GIORNALE NON HA RISPARMIATO GIUDIZI, CRITICHE E ATTACCHI AL GOVERNO DI GIORGIA MELONI E, SOPRATTUTTO, AL SUO MINISTRO DELLA GIUSTIZIA"
QATAR, DOLCE E’ PAGAR – IL PAESE DEL GOLFO HA OTTENUTO IL MONDIALE GRAZIE ANCHE AI RAPPORTI CON L’EX PRESIDENTE FRANCESE SARKOZY. MA NOVE ANNI DOPO, È STATA APERTA UN’INCHIESTA PER CORRUZIONE E RICICLAGGIO DAL NOME “LOBBY DI STATO” - DALL’ASSEGNAZIONE DEL MONDIALE, I QATARINI HANNO INIZIATO UN’ESTESA PENETRAZIONE NEL MONDO DELLA FINANZA, DELLE IMPRESE, DEI SETTORI IMMOBILIARE E ALBERGHIERO, DELLE COMMESSE MILITARI E DELLO SPORT – IN FRANCIA HANNO COMPRATO IL PSG E RIVERSATO MILIARDI IN TUTTI I SETTORI…
DAGOREPORT! - E’ STATO IL PAPA A CHIAMARE IL GIORNALISTA DI CANALE 5 FABIO MARCHESE RAGONA PER UN’INTERVISTA ESCLUSIVA PRE-NATALIZIA (GIRATA MARTEDÌ SCORSO). IN VATICANO DICONO CHE È UN NUOVO SCHIAFFO DEL PAPA AL CTV (CENTRO TELEVISIVO VATICANO), DOPO LA GITA A GERUSALEMME DEI VERTICI DEL DICASTERO DELLA COMUNICAZIONE (PAOLO RUFFINI E FRATELLO, ANDREA TORNIELLI, ANDREA MONDA E PADRE SPADARO) - DI CUI BERGOGLIO NON SAPEVA NULLA - D’ALTRA PARTE, È VERO CHE IL PAPA È MOLTO INFASTIDITO CON LA MAGGIONI E CON IL CIELLINO ROBERTO FONTOLAN, IL VERO DIRETTORE EDITORIALE ANCHE DEL TG1 E UNOMATTINA. ADESSO LA PRESA DI POTERE DI COMUNIONE E LIBERAZIONE SULLE NEWS DEL TG1 SI RAFFORZERÀ CON LA NOMINA DI IMAM SABAH A VICEDIRETTRICE…