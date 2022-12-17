FOTO-FLASH - GIORGIA MELONI? I MINISTRI? MACCHE': ALLA FESTA DI FRATELLI D'ITALIA IN PIAZZA DEL POPOLO A ROMA SPOPOLA IL TOTEM DEL PERFETTO CANDIDATO DEL PD - PIENONE ALLO SPAZIO PER LE FOTOGRAFIE DEI VISITATORI - DAGLI OCCHI DI TIGRE AGLI STIVALI DI SOUMAHORO, DAI SOLDI DAL QATAR AL CANE DELLA CIRINNÀ…

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IL MANICHINO DEL CANDIDATO DI SINISTRA ALLA FESTA DI FRATELLI D'ITALIA IL MANICHINO DEL CANDIDATO DI SINISTRA ALLA FESTA DI FRATELLI D'ITALIA FESTA FRATELLI D'ITALIA MANICHINO CANDIDATO PD FESTA FRATELLI D'ITALIA MANICHINO CANDIDATO PD

 

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politica

MENO CONTROLLI, PIU’ TRACOLLI - SALVINI E MELONI ESULTANO PER IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI MA LA PROCURA NAZIONALE ANTIMAFIA E L’ANTICORRUZIONE LANCIANO L’ALLARME – IL “TAGLIO ALLA BUROCRAZIA” SIGNIFICA MINORI VINCOLI DEI SUBAPPALTI, I LAVORI FINO A 500 MILA EURO POTRANNO ESSERE FATTI ANCHE DA STAZIONI APPALTANTI PICCOLE, SENZA CAPACITÀ DI ACQUISTI NÉ GARANZIA DI AVERE TECNICI ADEGUATI - SFORBICIATI I POTERI DI VERIFICA SUI REQUISITI ECONOMICI E ORGANIZZATIVI DELL'IMPRESA – E’ STATO RIDOTTO IL CONTROLLO SUI CONFLITTI D'INTERESSE: CI SONO TANTI CASI IN CUI GLI AFFIDAMENTI VENGONO FATTI A PARENTI O CONOSCENTI…

COME MAI E’ SALTATO IL FACCIA A FACCIA PUBBLICO TRA IL MINISTRO NORDIO E MARCO TRAVAGLIO ALLA FESTA DI FRATELLI D’ITALIA? – NORDIO SI E’ PRESENTATO SOLO ALLA FINE, CON PIÙ DI UN'ORA DI RITARDO – “IL GIORNALE”: “MA NON È CHE IL MINISTRO SI È LEGATO AL DITO LE ULTIME STOCCATE DI TRAVAGLIO? IL DIRETTORE IN SALSA GRILLINA DALLE COLONNE DEL SUO GIORNALE NON HA RISPARMIATO GIUDIZI, CRITICHE E ATTACCHI AL GOVERNO DI GIORGIA MELONI E, SOPRATTUTTO, AL SUO MINISTRO DELLA GIUSTIZIA"

QATAR, DOLCE E’ PAGAR – IL PAESE DEL GOLFO HA OTTENUTO IL MONDIALE GRAZIE ANCHE AI RAPPORTI CON L’EX PRESIDENTE FRANCESE SARKOZY. MA NOVE ANNI DOPO, È STATA APERTA UN’INCHIESTA PER CORRUZIONE E RICICLAGGIO DAL NOME “LOBBY DI STATO” - DALL’ASSEGNAZIONE DEL MONDIALE, I QATARINI HANNO INIZIATO UN’ESTESA PENETRAZIONE NEL MONDO DELLA FINANZA, DELLE IMPRESE, DEI SETTORI IMMOBILIARE E ALBERGHIERO, DELLE COMMESSE MILITARI E DELLO SPORT – IN FRANCIA HANNO COMPRATO IL PSG E RIVERSATO MILIARDI IN TUTTI I SETTORI…

DAGOREPORT! - E’ STATO IL PAPA A CHIAMARE IL GIORNALISTA DI CANALE 5 FABIO MARCHESE RAGONA PER UN’INTERVISTA ESCLUSIVA PRE-NATALIZIA (GIRATA MARTEDÌ SCORSO). IN VATICANO DICONO CHE È UN NUOVO SCHIAFFO DEL PAPA AL CTV (CENTRO TELEVISIVO VATICANO), DOPO LA GITA A GERUSALEMME DEI VERTICI DEL DICASTERO DELLA COMUNICAZIONE (PAOLO RUFFINI E FRATELLO, ANDREA TORNIELLI, ANDREA MONDA E PADRE SPADARO) - DI CUI BERGOGLIO NON SAPEVA NULLA - D’ALTRA PARTE, È VERO CHE IL PAPA È MOLTO INFASTIDITO CON LA MAGGIONI E CON IL CIELLINO ROBERTO FONTOLAN, IL VERO DIRETTORE EDITORIALE ANCHE DEL TG1 E UNOMATTINA. ADESSO LA PRESA DI POTERE DI COMUNIONE E LIBERAZIONE SULLE NEWS DEL TG1 SI RAFFORZERÀ CON LA NOMINA DI IMAM SABAH A VICEDIRETTRICE…