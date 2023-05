FOTO-FLASH! – GIU' LE MANI DA SERGIO MATTARELLA! DURANTE LA VISITA NELLA ROMAGNA ALLUVIONATA, IL CAPO DELLO STATO HA STRETTO MANI, RICEVUTO ABBRACCI, CONCESSO BUFFETTI. A UN CERTO PUNTO, UNA RAGAZZA, "ANGELO DEL FANGO", SI È SPINTA UN PO' OLTRE, ARRIVANDO A POSARE LA MANO SULLA SPALLA PRESIDENZIALE. LA MUMMIA SICULA NON HA FATTO UN PLISSÉ: SORRISO D’ORDINANZA APPENA ACCENNATO, IL PRESIDENTE È RIMASTO IMPERTURBABILE...

