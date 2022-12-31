FOTO-FLASH! – PEPPINIELLO APPULO S’ABBRONZA AD ALTA QUOTA: CONTE E LA SUA DAMA BIONDA OLIVIA PALADINO BECCATI AL GRAND HOTEL SAVOIA DI CORTINA D’AMPEZZO (NON POTEVA CHE ESSERE UN 5 STELLE): LUI VOLGE LO SGUARDO AL REDDITO DELL’AVVENIRE, LEI, ANNOIATA, SFUMACCHIA. DA QUANDO È DIVENTATO UN VERO LEADER DI SINISTRA, DA AVVOCATO DEL POPOLO SI È TRASFORMATO IN UN VIVEUR CHE SPOPOLA – NELLA 'PIRLA DELLE DOLOMITI' SI SOLLAZZANO ANCHE LA RUSSA, SANTADECHÉ, SIGNORINI, SANGIULIANO, AZZURRA CALTAGIRONE, UGO BRACHETTI PERETTI, NERIO ALESSANDRI, MENTANA E FAGNANI, PAOLA FERRARI, I LUCISANO E I VALSECCHI, CHE IERI SERA HANNO ATTOVAGLIATO RENZI CON LA MOGLIE AGNESE…

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GRAND HOTEL SAVOIA DI CORTINA DAMPEZZO GRAND HOTEL SAVOIA DI CORTINA DAMPEZZO

GIUSEPPE CONTE OLIVIA PALADINO AL GRAND HOTEL SAVOIA DI CORTINA DAMPEZZO GIUSEPPE CONTE OLIVIA PALADINO AL GRAND HOTEL SAVOIA DI CORTINA DAMPEZZO

 

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LA GERMANIA E’ LA QUINTA COLONNA CINESE IN EUROPA - LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO COVID IN CINA NON LASCIA SPAZIO A INTERPRETAZIONI: L’EUROPA DOVREBBE ADOTTARE MISURE DRASTICHE - MA L’INCONTRO, AI PRIMI DI NOVEMBRE, TRA IL CANCELLIERE TEDESCO SCHOLZ E IL LEADER CINESE XI JINPING ALIMENTA QUALCHE SOSPETTO SULLA LINEA CHE IL PAESE PIÙ GRANDE D'EUROPA INTENDA TENERE RISPETTO AI POTENZIALI PERICOLI PROVENIENTI DA PECHINO - SI FANNO I CONTI CON I BILANCI NAZIONALI E CON GLI SCAMBI COMMERCIALI PIÙ CHE CON LA SALUTE PUBBLICA…