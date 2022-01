21 gen 2022 14:55

FRACCARO OUT? – L’EX SOTTOSEGRETARIO GRILLINO RISCHIA L’ESPULSIONE DAL MOVIMENTO PER AVER "TRATTATO" CON SALVINI UNA PARTE DI VOTI DEL MOVIMENTO (PER TREMONTI) – LUI SI DIFENDE: "RICOSTRUZIONI FANTASIOSE. A SALVINI HO DETTO DI PARLARE CON CONTE" - ALTRO CHE TRATTATIVE PER IL COLLE, CONTE LE TRATTATIVE LE DEVE FARE PER NON FAR ESPLODERE IL GRUPPO. CHI È IL GENIO CHE ALLA VIGILIA DEL VOTO DEL COLLE HA DECISO DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO D’ESPULSIONE DI UN DEPUTATO? PEPPINIELLO APPULO O CASALINO?