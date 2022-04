24 apr 2022 09:28

FRANCESCANI CON IL PORTAFOGLIO GONFIO – ALDO GRASSO E L’ACCORDO DA 300MILA EURO TRA IL M5S E BEPPE GRILLO: “QUANDO CI SONO DI MEZZO LE PALANCHE, LA SUA LEGGENDARIA OCULATEZZA VIENE FUORI. IL BLOG COSTA ALL'ANNO 200 MILA EURO. SPETTACOLI IN GIRO NON NE FA PIÙ, IN TV NON LO CHIAMANO E ALLORA NON RESTA CHE BATTERE CASSA A QUELLI CHE HA PIAZZATO IN PARLAMENTO” – “ERA DIFFICILE PENSARE CHE L'ELEVATO SCENDESSE A ROMA CON IL CAPPELLO IN MANO PER CHIEDERE AI SUOI UN VITALIZIO. PAREVA UNA DI QUELLE NOTIZIE CHE SI LEGGONO SUI BLOG. INVECE, ERA TUTTO VERO…”