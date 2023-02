FRANCESCO ROCCA È IL CANDIDATO DELLA MELONI O DEGLI ANGELUCCI? LA SECONDA CHE HAI LETTO – L’EX PRESIDENTE DELLA CROCE ROSSA È STATO PRESIDENTE DEL CDA DELLA FONDAZIONE SAN RAFFAELE, ESPRESSIONE DEL RAS DELLE CLINICHE DEL LAZIO. L’IMPERO DEGLI ANGELUCCI SI REGGE (ANCHE) GRAZIE AI LAUTI FONDI PUBBLICI EROGATI DALLA REGIONE. CHE FARÀ ROCCA QUANDO DOVRÀ DECIDERE SE CONTINUARE A FINANZIARLE O MENO? IL RISCHIO CONFLITTO DI INTERESSI È DIETRO L’ANGOLO…

Estratto dell’articolo di Antonio Fraschilla e Clemente Pistilli per www.repubblica.it

[…] Francesco Rocca, […] candidato alle imminenti regionali nel Lazio dalla destra (con una spruzzatina di centro), sul groppone rischia di portare conflitti di interesse di non poco conto […].

A prescindere dalla Croce Rossa, l'ultimo incarico di peso di Rocca è stato quello di presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione San Raffaele fino allo scorso undici novembre […].

"Ma questa Fondazione non gestisce quasi nulla nel Lazio", dicono dal suo staff. Vero, ma non del tutto. La Fondazione San Raffaele gestisce un centro di cura a Ceglie Messapica in provincia di Brindisi: una struttura da 170 dipendenti per la riabilitazione dell'ospedale Summa.

antonio angelucci foto di bacco

Tutto qui? Non proprio. La Fondazione, si legge sullo statuto, "è stata costituita per volontà della famiglia Angelucci per onorare la memoria di Silvana Piera Angelucci", moglie del senatore e potente capofamiglia Antonio, onorevole e imprenditore molto attivo in politica, sanità ed editoria: ha già acquistato Il Giornale della famiglia Berlusconi, ha Libero e sta tentando di chiudere l'acquisto de La Verità di Maurizio Belpietro, per avere da solo tutta la filiera mediatica di carta della destra. Qualcuno sussurra che l'operazione sia la base di lancio per il suo ingresso nella ricca sanità lombarda.

Di sicuro con la sua Tosinvest gestisce diverse cliniche in giro per il Centro e Sud Italia. Nel Lazio le sue residenze per ricoveri hanno un budget di 4,4 milioni, ai quali vanno aggiunti 7,5 milioni per le sue strutture di riabilitazione.

francesco rocca giorgia meloni

Soldi erogati dalla Regione, con la quale non sono mancati nel recente passato scontri sulle cifre e gli aumenti richiesti.[...] Rapporti, legami, come si comporterà Rocca con un imprenditore che gli aveva affidato la guida del suo gioiellino per relazioni che contano?

Rocca […] è stato fino a qualche tempo fa anche direttore di un altro ente, la Fondazione Maria Monti che gestisce un centro dermatologico a Rocca di Papa: nel 2016 il candidato della destra tuonava contro i tagli a questa struttura che da sola gestisce un budget erogato dalla Regione Lazio pari a 20 milioni di euro.

alessio d amato nicola zingaretti foto di bacco

Fondazione Maria Monti e Tosinvest ricevono dalla Regione 30 milioni di euro all'anno su budget stabiliti dalle giunte regionali. Come si comporterà Rocca di fronte a richieste di nuovi posti letto o di fronte alla necessità di tagli alla sanità privata? […]

[…] La sanità rischia di essere più che il Cavallo di Troia del candidato governatore, il suo tallone di Achille: perché ogni scelta in questa materia rischia di essere vista alla luce dei suoi rapporti in questo mondo. Legami con enti e imprenditori che contano.

