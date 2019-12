LA FRANCIA BATTE MONETA - LA LAGARDE NON HA FATTO IN TEMPO A DIRE CHE LE VALUTE DIGITALI “POTREBBERO COMPORTARE RISCHI” CHE LA BANCA CENTRALE DI PARIGI HA ANNUNCIATO CHE NE FARÀ UNA! – SARÀ DEDICATA ALLE TRANSAZIONI ALL’INGROSSO PER IMPORTI MOLTO ELEVATI E HA L’OBIETTIVO DI FREGARE SUL TEMPO LIBRA…

Una valuta digitale delle Bce «potrebbe comportare rischi», ha detto il presidente, Christine Lagarde, secondo la quale essa «potrebbe alterare il modo in cui la politica monetaria viene condotta e trasmessa all' economia reale. Potrebbe anche avere implicazioni per il funzionamento del sistema finanziario globale e la sua stabilità.

La questione delle valute digitali delle banche centrali e del loro design ottimale merita quindi ulteriori analisi», ha concluso Lagarde. Parole cadute nel vuoto, in Francia. La banca centrale transalpina infatti inizierà a testare il progetto entro la fine del primo trimestre del prossimo anno una propria valuta digitale.

La notizia è stata confermata dal governatore Francois Villeroy de Galhau, il quale ha spiegato che la valuta sarà dedicata alle transazioni "all' ingrosso" per importi molto elevati. Il progetto, per ora, non interesserà i pagamenti effettuati da utenti individuali.

L' iniziativa della banca centrale francese è la prima del genere nella zona euro.

L' obiettivo dichiarato è quello di far valere la sovranità di Parigi sugli altri progetti relativi alle valute digitali, come Libra, la moneta virtuale di Facebook. Bruno Le Maire, ministro delle finanze di Macron, è più che favorevole.

Resta un dubbio: se la Francia può creare una propria moneta digitale, che senso ha tutta l' impalcatura dell' euro? In fondo l' euro virtuale è uguale ai mini-Bot di leghista memoria...

