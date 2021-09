LA FRANCIA HA RICHIAMATO PER CONSULTAZIONI I SUOI AMBASCIATORI NEGLI STATI UNITI E IN AUSTRALIA DOPO LA CANCELLAZIONE DA PARTE DI CANBERRA DI UN PESANTISSIMO CONTRATTO DI ACQUISTO DI SOTTOMARINI, A CAUSA DELL’ACCORDO “AUKUS” (CON USA, GRAN BRETAGNA E AUSTRALIA UNITE IN CHIAVE ANTI-CINA) - IL MINISTRO DEGLI ESTERI AUSTRALIANO MARISE PAYNE: “CAPISCO ASSOLUTAMENTE LA DELUSIONE. MA CONTINUEREMO AD AVVICINARCI IN MODO COSTRUTTIVO E STRETTO CON I NOSTRI COLLEGHI IN FRANCIA” - DA WASHINGTON: “CONTINUEREMO AD IMPEGNARCI NEI PROSSIMI GIORNI PER RISOLVERE LE NOSTRE DIFFERENZE”

(ANSA-AFP) - La Francia ha richiamato per consultazioni i suoi ambasciatori negli Stati Uniti e in Australia. Parigi ha richiamato i propri ambasciatori in Usa e Australia a causa della "gravità eccezionale" dell'annuncio della partnership strategica tra Washington, Londra e Canberra che ha portato alla cancellazione da parte dell'Australia di un grosso contratto di acquisto di sottomarini dalla Francia, dall'estero. Lo ha annunciato oggi il ministro Jean-Yves Le Drian. "Su richiesta del Presidente della Repubblica, ho deciso di richiamare immediatamente a Parigi per consultazioni i nostri due ambasciatori negli Stati Uniti e in Australia. Questa decisione eccezionale è giustificata dall'eccezionale gravità degli annunci fatti il ;;15 settembre da Australia e Stati Uniti", ha affermato il ministro in una nota.

AUSTRALIA, CAPIAMO DELUSIONE FRANCIA, MA COLLABORARE ANCORA

(ANSA-AFP) - L'Australia comprende la "delusione" della Francia per lo stop all'intesa bilaterale sulla fornitura di sottomarini, in seguito al patto Aukus siglato da Canberra con Regno Unito e Stati Uniti, auspicando allo stesso tempo di poter continuare a lavorare a stretto contatto con Parigi. "Capisco assolutamente la delusione. Non c'è dubbio che si tratta di questioni molto difficili da gestire", ha detto a Washington il ministro degli Esteri australiano Marise Payne. "Ma continueremo ad avvicinarci in modo costruttivo e stretto con i nostri colleghi in Francia", ha affermato all'American Enterprise Institute.

SOTTOMARINI:USA,A LAVORO CON PARIGI PER RISOLVERE DIFFERENZE

(ANSA) - "Siamo stati in stretto contatto con i nostri partner francesi sulla loro decisione di richiamare l'ambasciatore a Parigi per consultazioni. Capiamo la loro posizione e continueremo ad impegnarci nei prossimi giorni per risolvere le nostre differenze, come abbiamo fatto su altri punti nel corso della nostra lunga alleanza": lo ha detto un dirigente del Consiglio per la Sicurezza nazionale Usa, in merito alla 'crisi dei sottomarini'. "La Francia e' il nostro piu' vecchio alleato e uno dei nostri partner piu' forti e condividiamo una lunga storia di comuni valori democratici e l'impegno a lavorare insieme per affrontare le sfide globali", ha aggiunto.

SOTTOMARINI: USA,SPERIAMO DISCUTERE CON FRANCIA A VERTICE ONU

(ANSA) - Washington spera di discutere la sua disputa con la Francia in merito al patto di sicurezza con l'Australia la prossima settimana durante l'assemblea generale dell'Onu: lo ha twittato il portavoce del Dipartimento di Stato, Ned Price, definendo Parigi "un partner vitale e il nostro piu' vecchio alleato" dopo che la Francia ha richiamato il proprio ambasciatore in Usa per consultazioni in seguito alla 'crisi dei sottomarini'.

