27 apr 2022 17:28

IN FRANCIA NON CI SONO MEZZE MISURE: IL PROSSIMO PREMIER POTREBBE ESSERE UN TECNOCRATE O UN TRIBUNO DI ESTREMA SINISTRA - SI INTENSIFICANO LE VOCI SULL’IPOTESI LAGARDE, MA LEI SMENTISCE (LE CONVIENE LASCIARE LA BANCA CENTRALE EUROPEA PER FARE LA PASSACARTE DI MACRON?) - IN ALTERNATIVA C’È LA MINISTRA DEL LAVORO ELISABETH BORNE, O QUELLO DELL’AGRICOLTURA, IL “MACRON BOY” JULIEN DENORMANDIE. MA MELENCHON NON MOLLA: VUOLE CREARE UN FRONTE COMUNE E STRAPPARE ALTRI VOTI A SINISTRA ALLE LEGISLATIVE