FRANCO FRATTINI È IL NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO - LA NOMINA ARRIVA A DIECI GIORNI ESATTI DAL VIA ALLE VOTAZIONI PER IL PROSSIMO CAPO DELLO STATO: L'EX MINISTRO DEGLI ESTERI È FUORI DAI GIOCHI OPPURE L'ESSERSI PIAZZATO AL VERTICE DI PALAZZO SPADA PUÒ SERVIRGLI COME TRAMPOLINO DI LANCIO PER IL COLLE?

A dieci giorni dal via alle votazioni per il Quirinale, Franco Frattini si tira ufficialmente fuori dalla Corsa: da fonti parlamentari, infatti, si apprende che l'ex ministro degli Esteri è stato eletto presidente del Consiglio di Stato, votato all'unanimità. Frattini, insomma, va a capo dell'organo ausiliario del governo, il "massimo giudice speciale amministrativo", che come spiega l'articolo 103 della Costituzione si pone in posizione di terzietà rispetto alla pubblica amministrazione.

Come detto, l'arrivo di Franco Frattini a Palazzo Spada esclude il suo nome dai papabili per il Quirinale. Un "concorrente" in meno per il Cavaliere, che continua la sua corsa al Colle.

Il titolare della Farnesina in due governi Berlusconi, infatti, era stato indicato come possibile successore di Sergio Mattarella, si parlava di lui come "piano B del centrodestra". A caldeggiare e condividere la sua candidatura anche Guido Crosetto, il gigante di Fratelli d'Italia, che sull'ex ministro aveva speso parole cariche di stima, definendolo "un primo della classe".

Il nome di Frattini stava prendendo quota "quirinalizia", salvo perderla in toto con l'ultima nomina. A lanciare sulla stampa le indiscrezioni circa la sua possibile presidenza della Repubblica era stata La Stampa, laddove si leggeva: "Frattini ha dalla sua un lavoro di cucitura di mondi durato anni. Pur avendo sempre fatto parte di governi di centrodestra, al Consiglio di Stato si è fatto notare per sentenze che – ad esempio – hanno dato ragione ai passeurs che aiutano gli immigrati al confine e sono perseguiti, ingiustamente, dalla legge". Insomma, veniva presentato come un profilo bipartisan, come una possibile soluzione condivise. Ma, ora, è fuori.

