26 lug 2019 18:31

FRANK CIMINI: IL CSM HA TUTTI GLI ELEMENTI PER INDIVIDUARE E AVVIARE IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL FAMOSO PM CHE AVEVA CHIESTO DI NON ESSERE IDENTIFICATO DURANTE UN CONTROLLO DI POLIZIA IN UN LOCALE DOVE ERA IN CORSO UN FESTINO GAY E LUI ERA VESTITO DA VOLPE CON DOPPIA CODA. OGNUNO HA IL DIRITTO DI DIVERTIRSI COME VUOLE, MA CHI CHIEDE UN TRATTAMENTO DI FAVORE…