23 lug 2019 15:26

FRANK CIMINI QUIZ! – ‘’DEL CSM NON SI PARLA PIÙ SUI GIORNALONI… E INTANTO ALL’ANM SONO TERRORIZZATI CHE ESCA UN CERTO NOME IN UN FATTERELLO DI CRONACA SPICCIOLA… DICONO CHE MANCA SOLO QUELLO PER AZZECCARE UNA FIGURA ORRENDA DEFINITIVA DELLA CATEGORIA… INFINE, CONTINUA IL SILENZIO ASSORDANTE DI PIERBIRILLO UNO CHE NON ERA STATO ZITTO PRATICAMENTE MAI”