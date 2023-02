FRATELLI DI PISTOLA! – “LA STAMPA” BECCA IL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, GIOVANBATTISTA FAZZOLARI, MENTRE AUSPICA LA CREAZIONE DI “UN PROGETTO DI INSEGNAMENTO DI TIRO A SEGNO NELLE SCUOLE”, PARLANDO CON IL GENERALE FRANCO FEDERICI, CONSIGLIERE MILITARE DELLA MELONI. LA REPLICA: “ARTICOLO RIDICOLO E INFONDATO. LA CHIACCHERATA VERTEVA SU TUTT’ALTRO” – LA LEGGE SULLE ARMI 9X19 E LA SUA VECCHIA PASSIONE PER LE PISTOLE… - VIDEO

giovanbattista fazzolari

1. FAZZOLARI (FDI): ARTICOLO LA STAMPA SU ARMI RIDICOLO E INFONDATO

Nota dell’ufficio stampa di Giovanbattista Fazzolari

“L’articolo apparso oggi sul quotidiano La Stampa nel quale si sostiene che io vorrei “insegnare a sparare nelle scuole” è ridicolo e infondato.

La chiacchierata tra me e il generale Federici, consigliere militare del Presidente Meloni, che il giornalista di La Stampa crede di aver carpito come uno scoop verteva su tutt’altro.

giovanbattista fazzolari intervistato all eos show la fiera delle armi di verona

La necessità di fornire maggiori risorse per l’addestramento di Forze armate e Forze di polizia e oltre a ciò l’ipotesi di prevedere un canale privilegiato di assunzione in questi corpi dello Stato per gli atleti di discipline sportive reputate attinenti, anche se non olimpiche, quali paracadutismo, alpinismo e discipline di tiro. Due misure alle quali lavoreremo al più presto”. Lo dichiara il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, senatore di Fratelli d’Italia.

2. IL PIANO DI FAZZOLARI PER I GIOVANI "INSEGNIAMO A SPARARE A SCUOLA"

Estratto dell’articolo di Ilario Lombardo per “la Stampa”

Si scopre, per caso, che il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari ha una priorità per il Paese.

MELONI FAZZOLARI

L'insegnamento del tiro a segno nelle scuole. Il fatto che svela le intenzioni del numero due di Giorgia Meloni va in scena nella Sala dei Galeoni di Palazzo Chigi, ieri.

Sono appena terminate le dichiarazioni congiunte della premier e del primo ministro etiope Abiy Ahmed Ali, Fazzolari si fionda a parlare con il generale Franco Federici, consigliere militare della presidente del Consiglio.

tiro a segno

Ed ecco cosa gli dice: «Dobbiamo fare un tavolo per un progetto di insegnamento del tiro a segno nelle scuole. C'è tutta una rete di associazioni che si possono coinvolgere e mettere in contatto con il mondo delle scuole. Ci sono ragazzi molto appassionati e bravi che lo fanno nel tempo libero. Manca una struttura e un riconoscimento ufficiale. È un'attività che io penso meriti la stessa dignità degli altri sport».

Il generale Federici sembra prendere tempo e risponde: «Sì, in effetti è anche una disciplina olimpica. Vediamo cosa possiamo fare. Organizziamo un incontro e mettiamo intorno al tavolo i vari soggetti interessati».

L'idea di Fazzolari, immaginiamo, è di portare gli studenti al poligono per farli esercitare. Un po' come fanno con il pallone, nei campetti di basket, calcio e pallavolo. Solo che in questo caso imbraccerebbero una pistola.

giorgia meloni e giovanbattista fazzolari

Le armi sono una vecchia passione del sottosegretario. Sul sito specializzato Armi e Tiro è trattato come una specie di eroe protettore, da quando, nella scorsa legislatura, da senatore semplice di Fratelli d'Italia ha presentato una riforma per «l'abolizione del divieto di commercializzare armi corte in 9x19».

[…] Per celebrare il successo, FdI ha pure preparato un video che si trova su YouTube dove Fazzolari, sotto una musica rock metal, spiega le ragioni della sua battaglia: «Il divieto era un'assurdità. In Italia abbiamo eccellenze, atleti e aziende di riferimento per il tiro sportivo di primissimo piano. E nonostante tutto ciò, l'Italia non poteva ospitare gare internazionali, perché il calibro più diffuso al mondo, il 9x19 o Parabellum, non si poteva utilizzare».

giovanbattista fazzolari pistolero

[…] Ma per Fazzolari, le armi sono anche un hobby irrinunciabile: «Mi diverto e mi diletto» ha confessato lo scorso maggio. Sul web si può recuperare la sua intervista, come ospite d'onore all'Eos Show di Verona, la fiera dedicata alla caccia.

Il futuro sottosegretario – «un nome familiare per tutti gli appassionati di armi», lo presenta l'intervistatore – lamenta un clima ostile in Parlamento. Parla di «disegni di legge preoccupanti» di altri partiti. […]

Fazzolari parla dallo stand della Tanfoglio, sotto il logo della famiglia che dal 1948 fabbrica armi, esportate anche nel mercato statunitense. Tra una settimana, il 12 febbraio, è di nuovo atteso a Verona, a un convegno sulla normativa e la gestione delle armi. Con lui interverranno gli amici di Armi e Tiro e il presidente di Assoarmieri, associazione che riunisce i commercianti, intermediari e appassionati.

GIOVANBATTISTA FAZZOLARI

Sul finale dell'intervista di un anno fa, Fazzolari si congedava con un auspicio. Che una maggioranza differente riuscisse presto capovolgere i pregiudizi contro pistole e tiro a segno. Quel momento è arrivato prima di quanto Fazzolari potesse immaginare. […]

fazzolari meloni

SCAZZOTTATA ALLA FESTA DI LAUREA - FAZZOLARI - 1992 giovanbattista fazzolari giorgia meloni al senato GIOVAN BATTISTA FAZZOLARI MENATO ALLA SAPIENZA NEL 1992