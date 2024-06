FRATELLI E SORELLE D’ITALIA – ANCHE LA MINORANZA INTERNA AL PARTITO DELLA MELONI TIENE FAMIGLIA: ELISABETTA RAMPELLI, SORELLA MAGGIORE DEL VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA, FABIO, IMPERVERSA A MONTECITORIO - TRA DUE GIORNI I DUE FRATELLI SI RITROVERANNO AL REFETTORIO DI PALAZZO SAN MACUTO PER LA TAVOLA ROTONDA SULLA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE DELL’UNIONE ITALIANA FORENSE, PRESIEDUTA DA ELISABETTA. CHE È SPESSO OSPITE DI CONVEGNI ALLA CAMERA, A STREPITARE CONTRO EUROPA E OMS, LOCKDOWN E CORTE COSTITUZIONALE. MA SOPRATTUTTO IL POLITICAMENTE CORRETTO...

A sua sorella Arianna, detta la sgobbona, Giorgia Meloni ha affidato le chiavi di Fratelli d’italia: potere&rogne. Ma l’altra anima del partito, quella minoritaria che risponde al nome di Fabio Rampelli non pettina certo le bambole.

Pare infatti aver riservato a sua sorella maggiore Elisabetta un compito […] ancora più arduo, ovverosia la custodia del “pensiero ribelle” contro la dittatura del politicamente corretto […].

Per non rischiare, i Rampellis di lotta e di governo, hanno occupato Montecitorio: non si contano più i convegni dove a fare da mattatrice è la maggiore Elisabetta. […] giovedì 20 giugno i due fratelli si ritroveranno al Refettorio di Palazzo San Macuto […].

[…] Fabio Rampelli nella sua veste di vicepresidente della Camera farà da padrone di casa alla tavola rotonda sul ddl Nordio sulla separazione delle carriere dell’unione italiana forense presieduta da sua sorella Elisabetta: chioma leonina e consueto coltello tra i denti, lei.

Testa rasata e doppio petto d’ordinanza che fa potere, lui. Comunque vada sarà la conferma conforme del già noto: la famiglia di Fratelli d’italia è fedele al motto two is meglio che one. Anche per questo il convegno di giovedì a cui dovrebbe partecipare il ministro della Giustizia Nordio, promette benissimo: “Separiamoli!” (nel senso dei magistrati) è il grido di battaglia, senza tanti ghirigori.

Ché Elisabetta Rampelli non le manda a dire, figurarsi se tirare qualche ceffone all’anm l’impensierisce. Se l’è già presa a ripetizione, anche nei convegni ospitati a Montecitorio contro l’europa, l’organizzazione mondiale della Sanità, la Corte costituzionale e su argomenti tutti scivolosi: dall’odiosa censura del politicamente corretto imposta dal Digital Service Act alla dittatura del green pass.

Poche settimane fa […] ha tuonato contro i medici “che si sono venduti per 80 euro a vaccinazione”. Ma il suo pallino è la battaglia contro l’omologazione del pensiero: “Durante il Covid chi la pensava in maniera diversa era messo all’indice”. E ancora: “La pseudo pandemia ha posto il tema più ampio dell’accerchiamento a tenaglia degli organismi internazionali contro i diritti delle persone. Ma noi non siamo un popolo di pecore. Stimolare coscienza e reazione è la nostra missione. Siamo ribelli”.

