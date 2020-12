IL FRATICELLO VERDE - PUR DI ANDARE CONTRO IL GOVERNO, SALVINI SI TRAVESTE DA SAN FRANCESCO: “MI AUTODENUNCIO. SE IL 25 NON SI PUÒ USCIRE DI CASA NEANCHE PER PORTARE UNA COPERTA O UN PIATTO CALDO A CHI DORME IN STRADA E HA FREDDO; IO LO FARÒ LO STESSO, COME DA ANNI SONO ABITUATO A FARE, A PORTARE DEI DONI AI BAMBINI, PRANZARE INSIEME AI CLOCHARD, IL GIORNO DI NATALE…NON POTETE CONGELARE IL CUORE DEGLI ITALIANI” - VIDEO

MATTEO SALVINI ANNUNCIA CHE A NATALE PORTERA CIBO AI CLOCHARD

"Mi autodenuncio. Se la scelta del governo sarà che il 25 non si può uscire di casa neanche portare coperta o un piatto caldo a chi dorme in strada e ha freddo; io lo farò lo stesso, come da anni sono abituato a fare, a portare dei doni ai bambini, pranzare insieme ai clochard, il giorno di Natale. Non potete chiudere in casa il cuore e la voglia di aiutare degli italiani". Così Matteo Salvini in diretta Instagram. "In maniera rispettosa delle regole del distanziamento, con la mascherina. Io preannuncio che se il governo deciderà tutti chiusi in casa impedendo alle famiglie di riunirsi, io lo faccio, io esco. Non potete congelare il cuore degli italiani. In maniera prudente con la mascherina, organizziamo il cuore degli italiani. Coordiniamoci. Mettiamoci d'accordo in tutte le città"

