NEL FRATTEMPO I FIGLI SONO DIVENTATI MAGGIORENNI - CATALFO, MINISTRA DEL LAVORO: ''STIAMO ELABORANDO UN CONGEDO PARENTALE SPECIALE FINO A 15 GIORNI CHE POTRANNO USARE IN ALTERNATIVA LA MAMMA E IL PAPÀ DEI FIGLI FINO A 12 ANNI''. ECCO, ELABORATE PIÙ IN FRETTA VISTO CHE I BAMBINI IN ALCUNE REGIONI SONO A CASA DA DUE SETTIMANE E I GENITORI NON HANNO VISTO UN EURO DI VOUCHER BABY SITTER NÉ DI CONGEDI - DOMANI VIDEOCONFERENZA TRA CONTE-SINDACATI-INDUSTRIALI SUI PROTOCOLLI DELLE FABBRICHE

1)V.CONFERENZA CONTE-SINDACATI-INDUSTRIALI SU FABBRICHE

(ANSA) - Il presidente Giuseppe Conte ha convocato per domani mattina alle 11 una videoconferenza da Palazzo Chigi con le associazioni industriali e i sindacati, alla presenza dei Ministri Catalfo, Gualtieri, Speranza e Patuanelli, per l'attuazione delle previsioni contenute nell'ultimo dpcm riguardanti i protocolli di sicurezza nelle fabbriche a tutela della salute dei lavoratori. Lo affermano fonti di Palazzo Chigi.

2)CATALFO, NESSUNO PERDE IL LAVORO, TUTELA A TUTTI

(ANSA) - Con le nuove misure per affrontare l'emergenza coronavirus "nessuno perde il lavoro perché saranno tutti tutelati dagli ammortizzatori sociali. Quindi tutti i settori che in questo momento sono chiusi per ovvi motivi, dal piccolo artigiano o altri, tutti, anche con un solo dipendente, saranno tutelati". Lo ha detto la ministra del lavoro Nunzia Catalfo a Radio Anch'io su Radio1.

3)CORONAVIRUS: CATALFO, CONGEDO MAMMA O PAPÀ FINO A 15 GIORNI

(ANSA) - Per le famiglie con i bimbi a casa, "stiamo elaborando un congedo parentale speciale che dovrebbe durare dai 12 ai 15 giorni che possono usare in alternativa la mamma o il papà parametrato fino ai 12 anni del bambino e senza limiti d'età per figli disabili gravi".Lo ha spiegato la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo a a Radio Anch'io su Radio1. "In alternativa si potrà prendere un voucher baby sitter" che "dovrebbe essere di 600 euro, mentre per tutto il personale sanitario "che voglio ringraziare, stiamo studiano un voucher speciale". La ministra ha invitato tutti ad "usare il più possibile il lavoro agile per non affollare i luoghi di lavoro e rallentare il contagio".

Le misure che la ministra sta mettendo a punto sono finalizzate a "tutelare tutti i lavoratori perché nessuno deve rimanere senza lavoro e tutti devono essere tutelati". Si va dalla cig ordinaria che viene "rimodulata e semplificata con la possibilità di accesso speciale"; anche la cig straordinaria "si interromperà per far acceder all'ordinaria"; "più soldi per uil fondo di integrazione salariale che potrà essere usato anche nelle aziende con 5-15 dipendenti".

4)CORONAVIRUS:CATALFO, VOUCHER POTENZIATO PER PERSONALE SANITÀ

(ANSA) - Un voucher baby sitter "speciale" per tutto il personale sanitario. E' una delle misure allo studio per aiutare le famiglie con i bambini a casa per l'emergenza coronavirus. Lo ha detto la ministra del lavoro Nunzia Catalfo a Radio Anch'io su Radio1. "Stiamo studiando un voucher speciale per tutto il personale sanitario, che voglio ringraziare per il lavoro che sta svolgendo, quindi medici, infermieri e operatori socio sanitari, per consentire loro di andare a lavorare e avere qualcuno che badi ai loro figli a casa", ha spiegato la ministra, senza fornire la cifra dell'aiuto, che dovrebbe essere comunque potenziato rispetto ai circa 600 euro su cui si sta ragionando per il voucher babysitter destinato a tutte le altre famiglie.

5)CORONAVIRUS: M5S, VOUCHER BABY SITTER GIUSTA SOLUZIONE

(ANSA) - "Medici, infermieri e operatori socio-sanitari sono ogni giorno in prima fila contro il nuovo coronavirus: oltre la gratitudine e la riconoscenza che ogni singolo cittadino deve avere nei loro riguardi, le istituzioni hanno il dovere di prevedere misure che consentano a queste persone di svolgere il loro mestiere il più possibile in serenità, anche rispetto alla vita familiare". Lo affermano i deputati del MoVimento 5 Stelle nelle commissioni Affari sociali e Lavoro. "Il voucher baby sitter, pensato per il personale sanitario, è una giusta soluzione, su cui è già al lavoro il nostro ministro Nunzia Catalfo: speriamo possa presto rappresentare un aiuto concreto, così come tutte le altre misure pensate per lavoratori e famiglie. In particolare, il congedo parentale di 12-15 giorni per chi ha figli fino a 12 anni e senza limiti di età se si hanno figli con disabilità, e il voucher baby sitter da circa 600 euro per tutti i lavoratori. Dando ciascuno il proprio contributo, possiamo limitare i danni di questa difficile fase", conclude.

6)CORONAVIRUS: CATALFO, INDENNIZZO PER PARTITE IVA E AUTONOMI

(ANSA) - "Anche per le partite Iva e per gli autonomi stiamo elaborando un indennizzo che li possa sostenere in questo momento di emergenza". Lo ha detto la ministra del lavoro Nunzia Catalfo a Radio anch'io su Radio 1. "Così come per tutti i liberi professionisti si sta dando la possibilità alle Casse di previdenza di poter prevedere delle misure di sostegno al reddito e di welfare", ha detto Catalfo, confermando che si tratta di una cifra "intorno" ai 500-600 euro.