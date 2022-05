SONO TORNATI I GIALLOVERDI? - I LEGHISTI NON VOGLIONO SENTIR PARLARE DI UN ASSE CON IL MOVIMENTO 5 STELLE, MA DI FATTO LE MOSSE DI SALVINI E CONTE NELLE ULTIME SETTIMANE SEMBRANO COINCIDERE. PEPPINIELLO APPULO HA CHIESTO A DRAGHI DI RIFERIRE IN PARLAMENTO SULL’INVIO DI ARMI IN UCRAINA, E IL “CAPITONE” SI È ACCODATO - NON A CASO, IL FILOSOFO ULTRA-PUTINIANO ALEKSANDR DUGIN HA DETTO DI SENTIRE “LA MANCANZA” DEL GOVERNO GIALLOVERDE: “L'ITALIA, QUANDO SALVINI ERA UN POPULISTA DI DESTRA E I CINQUE STELLE POPULISTI DI SINISTRA, E QUANDO POTEVANO ACCORDARSI TRA DI LORO, AVEVA UNA POSSIBILITÀ STORICA…”