25 set 2020 17:14

FRIZZI, LAZZI E LEZZI - PRONTI? SI PARTE! L’EX MINISTRO PER IL SUD ESCE DALLA CHAT DEL MOVIMENTO 5 STELLE (E MINACCIA LE DIMISSIONI): “VOGLIO PRENDERMI UNA PAUSA, NON VOGLIO VEDERE LE NOTIFICHE SUL DISPLAY. FARÒ UNO SFORZO PER FARMI ANDARE BENE IL MATRIMONIO CON IL PD SE COSÌ SI DECIDERÀ. SE NON RIUSCIRÒ, HO UNA VITA CHE MI ASPETTA FUORI…”