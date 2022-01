FROM CORTINA WITH LOVE - MARIA ELENA BOSCHI E GIULIO BERRUTI SONO TORNATI A FARE I PICCIONCINI - DOPO LE VOCI SU CRISI E GELOSIE, L'EX MINISTRA E L'ATTORE SONO STATI PAPARAZZATI DA "CHI" IN BELLA POSA SULLE PISTE INNEVATE DI CORTINA, MENTRE LEI PROVA (CON SCARSI RISULTATI) A IMPARARE A SCIARE - A MENO DI NUOVE TEMPESTE, I DUE DOVREBBERO INIZIARE I PREPARATIVI PER LE NOZZE IN PRIMAVERA O ESTATE…

Giulia Cerasoli per “Chi”

MARIA ELENA BOSCHI E GIULIO BERRUTI SULLE PISTE DA SCI

Che cosa non si fa per amore? Tutto. Anche provare uno spazzaneve per la prima volta a 40 anni. «Sono sugli sci solo per lui!», è l'esclamazione che si legge negli occhi dell'ex ministro Maria Elena Boschi, mentre si accinge a cimentarsi nella sua prima discesa sulla neve: e tutto per far contento il fidanzato Giulio Berruti.

Immortalata sulla pista principianti di Cortina d'Ampezzo, la Boschi è elegantissima con un completo blu e nero stretto in vita. Meb ha sperimentato il primo spazzaneve della sua vita accompagnata dal maestro Lorenzo, ma sotto lo sguardo del suo Giulio che ama sciare e vorrebbe farlo con lei quanto prima.

MARIA ELENA BOSCHI E GIULIO BERRUTI SULLE PISTE DA SCI

Da queste immagini eloquenti si nota con quanto amore e attenzione Giulio si occupi della fidanzata principiante. Maria Elena appare un po' rigida, ma alla fine ha mantenuto immacolata la sua mise: non è mai caduta, nemmeno quando ha seguito il maestro Lorenzo giù per la pista.

Prudente, ma grintosa come sempre, Maria Elena si è poi affidata alle cure di Giulio, che ad un certo punto ha deciso di fare concorrenza al maestro cortinese. Le immagini dei due fidanzati cancellano ogni dubbio sulle nubi che avrebbero dovuto offuscare l'amore tra Meb e Giulio.

il cuoricino di giulio berruti a maria elena boschi

Alcuni post allusivi su Instagram e le voci malevole di un'ipotetica gelosia della Boschi nei confronti di un'attempata signora romana che avrebbe corteggiato il bel Giulio, avevano scatenato una ridda di illazioni su una crisi tra i due, ma le foto che "Chi" mostra in esclusiva parlano chiaro: Maria Elena e Giulio si amano e si divertono insieme.

MARIA ELENA BOSCHI GIULIO BERRUTI FOTO CHI

E il sentimento è reciproco. Lei per amore si mette a fare lo spazzaneve e lui per amore si trasforma nel più paziente dei maestri. Non solo, i due hanno soggiornato in albergo e sono usciti a pranzo e a cena tutti i giorni a Cortina, mostrandosi affiatati e innamorati al De La Poste, l'hotel più elegante delle Dolomiti.

Quindi sono andati a un vernissage in una galleria d'arte, dopo aver preso un caffè con il senatore Francesco Bonifazi, compagno di partito ed ex fidanzato di Maria Elena. In un'altra occasione hanno invece accettato l'invito a pranzo della contessa Daniela Memmo, un appuntamento molto ambito, al quale era presente anche la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che si è intrattenuta a lungo con la coppia durante il rinfresco.

maria elena boschi e giulio berruti sul gommone 5

Di che cosa avranno parlato? Forse di grandi manovre per l'elezione del presidente della Repubblica? Forse: la Casellati, che è di casa a Cortina, era attesa anche a casa di Daniela Santanchè...

La giovane coppia Boschi e Berruti, quindi, non si fatta mancare nulla ed è tornata a Roma felice e rigenerata. Maria Elena ora potrà sciare con il fidanzato e presto li vedremo di sicuro uscire insieme per impegni diversi, come quelli dei preparativi per le nozze primaverili o forse di piena estate!

boschi berruti maria elena boschi con giulio berruti 5 maria elena boschi prende il sole maria elena boschi con giulio berruti 6 maria elena boschi con giulio berruti 4 boschi berruti 35 maria elena boschi giulio berruti foto barillari. 5 boschi berruti boschi berruti 9 maria elena boschi con giulio berruti 3 maria elena boschi e giulio berruti sul gommone 2