1 feb 2020 15:24

FRONTE DEL PORTO – NUOVA RICHIESTA DI PROCESSO PER SALVINI: QUESTA VOLTA IL CASO È QUELLO DELLA ONG SPAGNOLA OPEN ARMS! L’ANNUNCIO LO DÀ DIRETTAMENTE IL CAPITONE: “NON MOLLO E NON MOLLERÒ MAI. ORMAI LE PROVANO TUTTE PER FERMARE ME E IMPARIRE VOI” – POI ATTACCA IL CONTE BIS: “PIÙ DI SEI VOLTE GLI SBARCHI REGISTRATI NELLO STESSO MESE DI UN ANNO FA: È IL GOVERNO DEI PORTI APERTI E DELLE TASSE…”