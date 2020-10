IL FRUGALE RUTTE FRUGA NELLE TASCHE DEL RE: L'APPANNAGGIO DELLA FAMIGLIA D'ORANGE SARÀ RIVISTO AL RIBASSO. LO ''STIPENDIO'' DI GUGLIELMO ALESSANDRO CRESCE DEL 5% OGNI ANNO, UN MILIONE DI EURO OLTRE AI 5 MILIONI PER LE NECESSITÀ DELLA CASA REALE. LA PRINCIPESSA AMALIA, EREDE AL TRONO, PUÒ CONTARE SU 300MILA EURO PER I SUOI HOBBY: EQUITAZIONE, HOCKEY, CANTO, PIANOFORTE. TROPPO. L'ANNO PROSSIMO IN OLANDA SI VOTA E IL PREMIER SI METTE A FARE IL POPULISTA

Luigi Offeddu per il ''Corriere della Sera''

il re willem alexander e la principessa amalia

«Nuove straordinarie misure» di sicurezza sanitaria verranno prese in Olanda, assediata dalla pandemia del virus Covid-19, se i contagi continueranno ad aumentare. Lo ha annunciato Mark Rutte, primo ministro di uno dei più noti «Paesi frugali» d'Europa, in senso economico. Lo stesso Rutte che ad ogni Consiglio Europeo «brontola» quando si propongono aiuti o sconti fiscali ai Paesi apparentemente più fragili. Come l'Italia. Ma di misura straordinaria questa volta Rutte ne ha annunciata anche un'altra, non sanitaria ma finanziaria e, per così dire, morale, etica: verrà rivisto l'appannaggio personale di re Guglielmo Alessandro e di sua figlia, la principessa erede al trono Amalia.

È quasi una questione di dignità nazionale, perché da anni questi emolumenti sono bersaglio di critiche dell'opposizione in Parlamento, e di una parte dell'opinione pubblica. Ma con la crisi sempre più feroce della pandemia, il governo ha deciso - anche se per ora si tratta solo di un annuncio - di agire concretamente. L'appannaggio di re Guglielmo cresce del 5% ogni anno, per legge e tradizione: e se niente muterà, nel 2021 - da Sua Maestà stessa definito anno difficile per la nazione - ammonterà a quasi un milione di euro per le spese personali, più 5 milioni per le necessità della casa reale. Invece la principessa Amalia, che ha anche il titolo di principessa d'Orange, da quando compirà 18 anni nel 2022, avrà diritto a 296 mila euro annuali.

il re willem alexander e la moglie maxima d olanda con mark rutte

Studia in un ginnasio, e il sito della casa reale elenca i suoi hobby: equitazione, hockey, canto, pianoforte. Per quel che riguarda il suo papà Guglielmo Alessandro, un aumento in soldoni del 5% ogni anno, in tempi così duri, è una cosa ingiustificabile, ha commentato - riporta l'inglese Daily Express - Frank Wassenberg, deputato del Partito per gli animali. Anche deputati Verdi, socialisti, liberali e laburisti sono sulla stessa linea. A sorpresa, non sembra invece esserlo il premier «frugale» Rutte, che di suo riceve ogni anno circa 170mila euro, cioè il limite più alto previsto per un dipendente pubblico olandese: ha annunciato sì che verranno riconsiderati gli appannaggi, aggiungendo però che un milione di euro all'anno permette alla famiglia reale di essere indipendente finanziariamente, dunque un senso ce l'ha.

Sarà lui a prendere la decisione finale in dicembre. Affiancato dalla regina Maxima, seduto sul suo trono sovrastato dai leoni che simboleggiano la sua monarchia, a metà settembre il re ha pronunciato il discorso ufficiale sulla situazione del Paese. Ha chiesto al suo popolo di essere paziente con le riforme decise dal governo per rilanciare l'economia: «Per 5 anni la nostra nazione ha sofferto con la crisi economica, ma vi sono segni che sia in vista la fine della crisi globale». I Paesi Bassi, ha aggiunto, «fronteggiano specifiche difficoltà, compreso il debito del governo, e la posizione finanziaria delle banche. Tutto ciò richiederà riforme che esigono tempo e perseveranza». E forse, anche risparmi negli appannaggi della corona.

