10 giu 2020 19:14

FRUGALI NON VUOL DIRE TIRCHI - LA DANIMARCA SI STACCA DAI PAESI OSTILI AL RECOVERY FUND. LA PREMIER: ''IL NOSTRO COMPITO NON È METTERE IL VETO, MA TROVARE UNA SOLUZIONE", E "IL GOVERNO È A FAVORE DEL FONDO PER AIUTARE I PAESI PIÙ COLPITI" DALLA PANDEMIA. SONO UNA FERVENTE SOSTENITRICE DELLA COOPERAZIONE EUROPEA MA SONO ANCHE UNA FRUGALE DEL NORD E PENSO CHE SIA GIUSTO PAGARE I PROPRI DEBITI DA SOLI''