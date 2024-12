giuseppe conte nova assemblea costituente m5s 8

1. CONTE, DOMANI COLLEGATEVI CHE HO COSE IMPORTANTI DA DIRVI

(ANSA) - "Ho delle cose molto importanti da dirvi, domani dalle 16.00 ci vediamo qui in diretta. Scrivete nei commenti le vostre domande, domani proverò a rispondervi. Viva il Movimento!". Lo afferma il leader M5s Giuseppe Conte in un post sui suoi canali social dopo l'approvazione delle modifiche dello statuto.

2. IL QUORUM C’È, NON C’È PIÙ GRILLO –

Estratto dell’articolo di Franco Stefanoni per il “Corriere della Sera”

Quorum del 50% più 1 raggiunto. E dunque superato anche il voto bis. Il via libera al cambio delle regole del M5S (con la sparizione del ruolo di Beppe Grillo) è definitivo e agevola la strada del leader Giuseppe Conte. I votanti, tra il 5 dicembre e ieri, sono stati il 64,9% degli aventi diritto (89.408). Erano stati il 61,2% quindici giorni fa.

Lo scontro tra Conte e Grillo si giocava su quanti avrebbero ascoltato il consiglio di «andare a cercare funghi», espresso dal fondatore dei 5 Stelle […]

Oggi è previsto sui social un suo discorso rivolto alla platea politica stellata per rivendicare il risultato. Ieri sera, a caldo, Conte ha scritto: «È l’onda dirompente di una comunità che non conosce limiti e ostacoli». E annunciato: «Ora si volta pagina, il M5S si rifonda sulle indicazioni arrivate dagli iscritti con Nova (nome della Costituente dei 5 Stelle, ndr ). Abbiamo una passione immensa e tante battaglie da fare tutti insieme per cambiare il Paese».

Il 24 novembre gli iscritti avevano scelto con il 63,2% l’eliminazione della figura del garante (un dato salito ieri all’80,6%), con il 72% il superamento del limite dei due mandati per i parlamentari, con oltre il 50% l’elevazione del limite a tre mandati e la deroga alla candidatura come sindaco e presidente di Regione. Veniva confermato, inoltre, l’orientamento progressista e l’autorizzazione alle alleanze con altre forze politiche.

La reazione di Grillo era stata netta: «I valori del M5S sono scomparsi. Siete diventati un partito che non riconosco più». Far ripetere il voto era un suo potere secondo statuto e lo aveva esercitato, nel tentativo di non far raggiungere il quorum necessario, e additando Conte come «il Mago di Oz», «inaffidabile», insomma un «traditore» dei principi del Movimento. […]

3. «LA BATTAGLIA INIZIA ORA» IL FONDATORE TRA MOSSE LEGALI E LISTE LOCALI «DI DISTURBO»

Estratto dell’articolo di Emanuele Buzzi per il “Corriere della Sera”

«La battaglia è appena iniziata. Il voto è stato solo il preludio dello scontro»: l’ala movimentista non arrende di fronte ai risultati della votazione bis e al «parricidio» del ruolo del garante. Beppe Grillo aveva già messo le mani avanti, ipotizzando una sconfitta nonostante gli inviti dei suoi sostenitori ad andare per funghi.

«Oz ha preso più voti ora che alle Europee», avrebbe detto Grillo ai suoi fedelissimi giocando sempre sul filo del sarcasmo. Il fondatore non demorde. C’è chi assicura che ha vissuto queste ore della votazione «con la massima serenità», aspettando il gong delle 22 per capire come muoversi.

Il fondatore si è confrontato anche ieri con il suo entourage e — secondo quanto filtra dalle indiscrezioni — sarebbe pronto per un blitz a Roma. Per muovere i prossimi passi. «Adesso mi ripendo il simbolo», ha ripetuto nei giorni scorsi. E nella capitale potrebbe tessere le fila del ricorso legale. Ma c’è anche e prima di tutto un risvolto comunicativo: ecco allora l’idea di un nuovo video per commentare i risultati. E non solo.

[…] Paradossalmente, le mosse sullo scacchiere Grillo inizierà a farle ora. I livelli dello scontro saranno molteplici: comunicativo, legale e politico. Il fondatore ha intenzione di continuare la sua guerriglia di prese di posizione e boutade ironiche (come la lettera inviata a Elly Schlein). Il punto è «far capire ai nostri elettori che quello di Conte non è il Movimento che hanno sostenuto fino al 2022». Poi ci sarà un fronte legale. Anche in questo caso le carte in mano al fondatore sono diverse.

Grillo può scegliere se dare battaglia — appunto — sulla proprietà del simbolo o se tentare la via dell’azzeramento della votazione che ha incoronato Conte leader nel 2022.

Le due cause tecnicamente potrebbero seguire percorsi paralleli. Anzi, la seconda potrebbe anche non vedere il fondatore impegnato in prima persona. Il terzo pilastro della controffensiva dei movimentisti è un ritorno alle origini, a liste ispirate da Grillo per comuni e Regioni.

La sfida è sottrarre voti al Movimento. «Dovranno scegliere se votare Beppe, cioè l’originale, o questa deriva senza colore», dicono. Un’idea che potrebbe arrecare danno al campo largo, sottraendo voti alla coalizione in sfide che si giocano, come in Liguria, su confini sottili. Quello di nuove liste è però di un progetto che hanno in testa più gli ex M5S vicini al garante che Grillo stesso. Anche se il pressing per rivedere una sorta di «Amici di Beppe Grillo 5.0» tra le liste in corsa alle prossime Amministrative è forte.

Ma c’è anche un’ulteriore opzione: lo spettro di una terza votazione online. Ora il M5S dovrà infatti votare il nuovo statuto con le modifiche deliberate alla Costituente. «Ogni volta che delibera l’assemblea Grillo può chiedere il rinnovo della votazione — spiega Lorenzo Borrè —.

L’attuale statuto prevede ancora la figura del garante che sarà eliminata solo con l’approvazione del nuovo testo modificato. E a mio avviso anche in tal caso Grillo potrà chiedere il rinnovo della votazione non essendo immediatamente efficace la delibera di modifica». […]

beppe grillo al volante del carro funebre video contro giuseppe conte 3 dicembre 2024 giuseppe conte - assemblea costituente del m5s - foto lapresse GIUSEPPE CONTE E BEPPE GRILLO - VIGNETTA DI ITALIA OGGI