IN FUGA COL BOTTINO - ''FUCK OFF, BITCH! CHIAMPA È VECCHIO'', IL SOCIAL MEDIA MANAGER DEL CANDIDATO PD IN PIEMONTE SI SFOGA SU INSTAGRAM: ''IO AL CHIAMPA GLI VOGLIO BENE, MA VE L'AVEVO DETTO CHE I VECCHI NON CI STANNO PIÙ DENTRO''. IL VIDEO È STATO CANCELLATO, MA OVVIAMENTE È SU YOUTUBE

(ANSA) - "I vecchi non ci stanno più dentro". Sono passate solo poche ore dalla sconfitta del presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino quando sui social, in particolare in una story, arriva un'analisi del voto non molto lusinghiera da parte di chi per quel voto ha lavorato, Federico Bottino, il giovane media manager che a febbraio aveva ricevuto dal Pd piemontese l'incarico di campaign manager.

Nel video, che non ha tardato a suscitare reazioni ed e poi stato cancellato, Bottino afferma con tono polemico e anche un po' di scherno, "Io al Chiampa gli voglio bene alla fine della storia, però tutti quelli che in questi giorni, quando io dicevo guardate che è vecchio, non è vero che è il cavallo giusto, mi dicevano 'no devi avere rispetto per i vecchi gne gne gne... padri anziani del partito...". Per concludere, dopo una colorita espressione in inglese, con l'affermazione che "i vecchi non ci stanno più dentro".

